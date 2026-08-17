Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 63 Gözaltı, 7 Tutuklama
Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 63 şüpheli yakalandı, 7'si tutuklandı.
Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 63 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte son 10 günde uyuşturucu kullanan ve ticareti yapanlara yönelik belirlenen adreslere operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda, 63 şüpheli yakalandı, aramalarda 1107 sentetik ecza, 286,52 gram sentetik uyuşturucu, 48 gram esrar, 118,81 gram sentetik kannabinoid, ruhsatsız tüfek, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.
Şüphelilerden 55'i hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 7'si tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi.
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