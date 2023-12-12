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Elazığ'da yağmur bulutları ve sis tarihi Harput Mahallesi'nde güzel görüntüler oluşturdu - Son Dakika
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Elazığ'da yağmur bulutları ve sis tarihi Harput Mahallesi'nde güzel görüntüler oluşturdu

Elazığ'da son bir haftada sağanak yağış ve sis etkisini sürdürüyor. Yağışın ardından oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Sis nedeniyle ulaşımda aksaklık yaşanmazken, görüş mesafesinin azaldığı bölgelerde sürücüler dikkatli ilerledi. Yağmur bulutları ve sis, tarihi Harput Mahallesi'nde güzel manzaralar oluşturdu.

Elazığ\'da yağmur bulutları ve sis tarihi Harput Mahallesi\'nde güzel görüntüler oluşturdu
12.12.2023 - 17:29,
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Elazığ'da yağmur bulutları ve sis tarihi Harput Mahallesi'nde güzel görüntüler oluşturdu.

Kent genelinde son bir haftada, sağanak ve sis aralıklarla etkisini devam ettiriyor.

Yağışın ardından oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

Sis nedeniyle ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmazken görüş mesafesinin azaldığı bölgelerde sürücüler dikkatli ilerledi.

Gökyüzünü kaplayan yağmur bulutları ve sis kentin yüksek kesiminde bulunan tarihi Harput Mahallesi'nde güzel manzaralar oluşturdu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Elazığ'da yağmur bulutları ve sis tarihi Harput Mahallesi'nde güzel görüntüler oluşturdu - Son Dakika
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