Elazığ'da yağmur bulutları ve sis tarihi Harput Mahallesi'nde güzel görüntüler oluşturdu.
Kent genelinde son bir haftada, sağanak ve sis aralıklarla etkisini devam ettiriyor.
Yağışın ardından oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.
Sis nedeniyle ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmazken görüş mesafesinin azaldığı bölgelerde sürücüler dikkatli ilerledi.
Gökyüzünü kaplayan yağmur bulutları ve sis kentin yüksek kesiminde bulunan tarihi Harput Mahallesi'nde güzel manzaralar oluşturdu.
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