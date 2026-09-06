Elazığ'da Yeşilay yaz tatilinde yaklaşık 1800 çocuğa teknoloji bağımlılığı eğitimi verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Elazığ'da Yeşilay yaz tatilinde yaklaşık 1800 çocuğa teknoloji bağımlılığı eğitimi verdi

Elazığ\'da Yeşilay yaz tatilinde yaklaşık 1800 çocuğa teknoloji bağımlılığı eğitimi verdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilay ekipleri, Elazığ'da yaz tatilinde spor kursları, oyun parkları ve camilerde düzenledikleri etkinliklerle çocukları teknoloji bağımlılığından korumayı amaçlıyor. Şu ana kadar yaklaşık 1800 çocuğa ulaşan ekipler, ekran süresinin azaltılması ve bilinçli teknoloji kullanımı konusunda bilgilendirme yaptı.

Elazığ'da Yeşilay ekipleri, düzenledikleri etkinliklerle yaz tatilinde çocukları teknoloji bağımlılığına karşı bilinçlendiriyor.

Yeşilay Şubesi, "Bağımsızlık Seferberliği" mottosuyla bağımlılığa karşı başlattığı mücadele kapsamında çocuklarda teknoloji bağımlılığının önüne geçmek için de çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Yeşilay ekipleri, yaz ayları için belirlenen gün ve saatte Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren spor ve sanat kurslarında, oyun parklarında ve camilerde çocuklarla bir araya geliyor.

Çeşitli oyunlarla çocukları özellikle uzun süre ekran karşısında vakit geçirmemeleri konusunda uyaran görevliler, ekran süresinin kısaltılması ve teknolojinin bilinçli kullanılması konusunda bilgi paylaşıyor, slayt gösterimi eşliğinde çocuklara yaşlarına uygun teknoloji kullanımına yönelik örnekler de veriyor.

Ekipler, kentte düzenledikleri etkinliklerle şu ana kadar ulaştıkları yaklaşık 1800 çocuğa teknolojinin bilinçsiz kullanımının zararları, bağımlılıktan korunma ve sağlıklı yaşam konularında bilgi verdi.

"Bağımlılıklardan uzak tutmayı amaçlıyoruz"

Yeşilay Elazığ Şube Başkan Yardımcısı Bekir Erol, AA muhabirine, Yeşilayın bağımlılıklarla mücadele konusunda uzun yıllardır çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Bağımlılıklara karşı çocukları bilinçlendirmek amacıyla çalışma yürüttüklerini ifade eden Erol, bu kapsamda tatil döneminde çocuklarla cami ve parklarda bir araya gelerek etkinlikler yaptıklarını dile getirdi.

Erol, "Bu yaz döneminde yaklaşık 1800 çocuğumuza ulaştık. Yaptığımız etkinlikler, çoğunlukla çocuklara hitap eden, oyun temelli ve drama içerikli." dedi.

Ailelerin çocuklarının teknoloji kullanımına ilişkin endişelerine dikkati çeken Erol, şunları kaydetti:

"Etkinliklerle başta teknoloji bağımlılığı olmak üzere diğer bağımlılık türleri konusunda da çocuklarımızı bilinçlendirmeyi, farkındalık oluşturmayı ve onları bu bağımlılıklardan uzak tutmayı amaçlıyoruz. Çocuklarımızı sağlıklı yaşama, sağlıklı tutum ve davranışlara yönlendirmeye çalışıyoruz. Anne ve babalardan en çok duyduğumuz problem, çocuklarının özellikle teknoloji bağımlılığı konusunda sorun yaşadıkları ve onların ekrana bağımlı oldukları yönünde. Ailelere de çocuklarını evde bulundukları süreçte farklı etkinliklerle bağımlılıklardan uzak tutmalarını öneriyoruz."

Erol, Yeşilayın sadece belirli kurumlarla değil sivil toplum kuruluşları ve toplumun tüm kesimleriyle işbirliği içinde faaliyetlerini sürdürdüğüne işaret ederek, "Vatandaşlarımızın Yeşilayın tüm etkinliklerine katılmalarını ve takip etmelerini, bağımlılıklardan uzak bir toplum olma yolunda bizleri desteklemelerini istiyoruz." diye konuştu.

"Ekran sürelerimizi azaltmamızı söylediler"

Etkinliklere katılan çocuklardan Yahya Meydanoğlu, Yeşilay ekiplerinin düzenlediği etkinlikte hem eğlendiklerini hem de bağımlılıklarla ilgili bilgi edindiklerini söyledi.

Meydanoğlu, "Çok şey öğrendik. Ağabeylerimiz ve ablalarımız bize bağımlılıklarla ilgili bilgi verdi. Ekran sürelerimizi azaltmamızı söylediler. Bir sürü oyun oynadık, çok eğlendik." dedi.

İbrahim Şah Özen de etkinlikte telefon bağımlılığının zararları konusunda bilgilendirildiklerini belirterek, "Yeşilay, telefon bağımlılığından korunmayı öğretti. Telefonun bana bu kadar zararlı olduğunu bilmiyordum. Anlatılanlardan çok etkilendim. Bundan sonra anlattıkları gibi davranacağım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Elazığ, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da Yeşilay yaz tatilinde yaklaşık 1800 çocuğa teknoloji bağımlılığı eğitimi verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gülaçan-4 Tespit Kuyusu’nda sondaj sürüyor Gülaçan-4 Tespit Kuyusu’nda sondaj sürüyor
Esenyurt’ta korsan taksicilik yapan emekli polis, ceza yazan meslektaşını şehit etti Esenyurt’ta korsan taksicilik yapan emekli polis, ceza yazan meslektaşını şehit etti
Deniz Göktaş’tan esprili cezaevi mesajı Deniz Göktaş'tan esprili cezaevi mesajı
Kahramanmaraş okul saldırısı davasında İsa Aras Mersinli’nin annesi tahliye edildi Kahramanmaraş okul saldırısı davasında İsa Aras Mersinli'nin annesi tahliye edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı 12 ülkeye yeni büyükelçi atandı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 12 ülkeye yeni büyükelçi atandı
Son seçimleri en yakın tahmin eden şirketten yeni anket DEM Parti yerini kaptırdı Son seçimleri en yakın tahmin eden şirketten yeni anket! DEM Parti yerini kaptırdı

11:03
Orta Vadeli Program açıklanıyor: Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4 oldu
Orta Vadeli Program açıklanıyor: Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4 oldu
10:22
Cemal Enginyurt’un “Hayırlı olsun“ dediği ünlü mekan mercek altında Oğlu ortak çıktı
Cemal Enginyurt'un "Hayırlı olsun" dediği ünlü mekan mercek altında! Oğlu ortak çıktı
10:07
ABD’nin hamlesi piyasaları ateşe verebilir Türkiye için kritik pazartesi
ABD'nin hamlesi piyasaları ateşe verebilir! Türkiye için kritik pazartesi
09:42
Serhat Kılıç’ın ölümü sonrası Şoray Uzun’dan çağrı: Varsayımları gerçekmiş gibi sunmayın
Serhat Kılıç'ın ölümü sonrası Şoray Uzun'dan çağrı: Varsayımları gerçekmiş gibi sunmayın
09:30
Televizyon dünyasını sarsan karar Ünlü sunucu idama mahkum edildi
Televizyon dünyasını sarsan karar! Ünlü sunucu idama mahkum edildi
09:18
Derbi sonrası kendini kaybetti Sunucu neye uğradığını şaşırdı
Derbi sonrası kendini kaybetti! Sunucu neye uğradığını şaşırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2026 11:28:16. #7.13#
SON DAKİKA: Elazığ'da Yeşilay yaz tatilinde yaklaşık 1800 çocuğa teknoloji bağımlılığı eğitimi verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement