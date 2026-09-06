Elazığ\'da Yeşilay yaz tatilinde yaklaşık 1800 çocuğa teknoloji bağımlılığı eğitimi verdi

Elazığ'da Yeşilay ekipleri, düzenledikleri etkinliklerle yaz tatilinde çocukları teknoloji bağımlılığına karşı bilinçlendiriyor.

Yeşilay Şubesi, "Bağımsızlık Seferberliği" mottosuyla bağımlılığa karşı başlattığı mücadele kapsamında çocuklarda teknoloji bağımlılığının önüne geçmek için de çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Yeşilay ekipleri, yaz ayları için belirlenen gün ve saatte Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren spor ve sanat kurslarında, oyun parklarında ve camilerde çocuklarla bir araya geliyor.

Çeşitli oyunlarla çocukları özellikle uzun süre ekran karşısında vakit geçirmemeleri konusunda uyaran görevliler, ekran süresinin kısaltılması ve teknolojinin bilinçli kullanılması konusunda bilgi paylaşıyor, slayt gösterimi eşliğinde çocuklara yaşlarına uygun teknoloji kullanımına yönelik örnekler de veriyor.

Ekipler, kentte düzenledikleri etkinliklerle şu ana kadar ulaştıkları yaklaşık 1800 çocuğa teknolojinin bilinçsiz kullanımının zararları, bağımlılıktan korunma ve sağlıklı yaşam konularında bilgi verdi.

"Bağımlılıklardan uzak tutmayı amaçlıyoruz"

Yeşilay Elazığ Şube Başkan Yardımcısı Bekir Erol, AA muhabirine, Yeşilayın bağımlılıklarla mücadele konusunda uzun yıllardır çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Bağımlılıklara karşı çocukları bilinçlendirmek amacıyla çalışma yürüttüklerini ifade eden Erol, bu kapsamda tatil döneminde çocuklarla cami ve parklarda bir araya gelerek etkinlikler yaptıklarını dile getirdi.

Erol, "Bu yaz döneminde yaklaşık 1800 çocuğumuza ulaştık. Yaptığımız etkinlikler, çoğunlukla çocuklara hitap eden, oyun temelli ve drama içerikli." dedi.

Ailelerin çocuklarının teknoloji kullanımına ilişkin endişelerine dikkati çeken Erol, şunları kaydetti:

"Etkinliklerle başta teknoloji bağımlılığı olmak üzere diğer bağımlılık türleri konusunda da çocuklarımızı bilinçlendirmeyi, farkındalık oluşturmayı ve onları bu bağımlılıklardan uzak tutmayı amaçlıyoruz. Çocuklarımızı sağlıklı yaşama, sağlıklı tutum ve davranışlara yönlendirmeye çalışıyoruz. Anne ve babalardan en çok duyduğumuz problem, çocuklarının özellikle teknoloji bağımlılığı konusunda sorun yaşadıkları ve onların ekrana bağımlı oldukları yönünde. Ailelere de çocuklarını evde bulundukları süreçte farklı etkinliklerle bağımlılıklardan uzak tutmalarını öneriyoruz."

Erol, Yeşilayın sadece belirli kurumlarla değil sivil toplum kuruluşları ve toplumun tüm kesimleriyle işbirliği içinde faaliyetlerini sürdürdüğüne işaret ederek, "Vatandaşlarımızın Yeşilayın tüm etkinliklerine katılmalarını ve takip etmelerini, bağımlılıklardan uzak bir toplum olma yolunda bizleri desteklemelerini istiyoruz." diye konuştu.

"Ekran sürelerimizi azaltmamızı söylediler"

Etkinliklere katılan çocuklardan Yahya Meydanoğlu, Yeşilay ekiplerinin düzenlediği etkinlikte hem eğlendiklerini hem de bağımlılıklarla ilgili bilgi edindiklerini söyledi.

Meydanoğlu, "Çok şey öğrendik. Ağabeylerimiz ve ablalarımız bize bağımlılıklarla ilgili bilgi verdi. Ekran sürelerimizi azaltmamızı söylediler. Bir sürü oyun oynadık, çok eğlendik." dedi.

İbrahim Şah Özen de etkinlikte telefon bağımlılığının zararları konusunda bilgilendirildiklerini belirterek, "Yeşilay, telefon bağımlılığından korunmayı öğretti. Telefonun bana bu kadar zararlı olduğunu bilmiyordum. Anlatılanlardan çok etkilendim. Bundan sonra anlattıkları gibi davranacağım." ifadelerini kullandı.