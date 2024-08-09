Elazığ'ın Keban ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Elazığ'ın Keban ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Elazığ\'ın Keban ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Nimri köyünde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak yangının tekrar başlaması üzerine ekiplerin ve köylülerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

09.08.2024 18:45
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Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Nimri köyünde çıkan yangın söndürüldü.

Nimri köyünde otluk arazide henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle gece saatlerinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının söndürülmesinin ardından yaklaşık 12 saat sonra bölgede tekrar dumanların yükseldiğini gören köy sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Keban Belediyesi itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle ve köylülerin desteğiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Kaynak: AA

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