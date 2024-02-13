Güncel

Elazığ'ın zirvesinden doğum günü kutladılar

ELAZIĞ - Elazığ'ın Palu ilçesi Güllüce köyünde toplanan 10 dağcı, kentin zirvesi olan Büyükakdağ'a tırmanışı gerçekleştirdi. Zorlu tırmanışın ardından, arkadaşları zirvede bir sürpriz organize ederek doğum günü kutlaması yaptı. Dağcıların, zirveye ulaştıklarında pasta kesip bir arada mutlu anlar ise kameraya yansıdı.

Elazığ'ın Palu ilçesi Güllüce köyünde bulunan Büyükakdağ'da toplanan 10 dağcı, kentin zirvesine tırmanış gerçekleştirdi. Zorlu tırmanışın ardından, arkadaşları tarafından sürpriz bir doğum günü kutlaması düzenlendi. Zirveye ulaştıklarında pasta kesip mutlu anlarını kameraya kaydettiler. Ayrıca, büyük zorluklarla başarıyla zirveye ulaşan dağcılar, tırmanış sırasında ve burada çektikleri görüntülerle, Elazığ'ın doğal güzelliklerinin ve kış sporları için ideal koşullarının tanıtılmasını amaçladıklarını ifade etti. Bu etkinlikle birlikte, dağcılar Elazığ'ın kış sporları için uygun bir destinasyon olduğunu vurgulayarak dağcılık sporunun yanı sıra snowboard, pist kayağı ve dağ kayağı gibi aktiviteler için uygun olduğunu vurgulayarak, bölgenin turizm potansiyeline dikkat çekti.

Ulaştıkları zirvede açıklamalarda bulunan Murat Bahçeci, "Toplam 10 saat, 19 kilometre ve bin 350 metre irtifa kazanımı ile çok zorlu bir faaliyet oldu. Bu değerler ve iki günde yapılması gereken bir faaliyeti biz tek güne sığdırdık. Daha uygun altyapı seçenekleri olmalı. Bu bölge kış turizmi için elverişli ve değerlendirilerek turizme kazandırılmasını beklediğimiz bir yer. Dağcılık sporu içerisinde yükseklik olarak zorluk derecesi olarak yan yana 2 bin 500 metrenin üstünde 4 tane dağımız var. İkinci defadır kış tırmanışı gerçekleşti. Daha zirve yapılmamış dağlarımız var. Kış şartlarında çığ tehlikesi, kaya düşmesi, kayıp düşme gibi ölüm riski çok fazla olan bu sporu yapmaya çalışıyoruz sürekli eğitim ve kondisyonumuzu koruyarak zirveyi zorluyoruz. Uygun rotalar belirleyip hareket ediyoruz. Çok kez bu riskler nedeniyle zirveye 50 metre 100 metre kala döndüğümüz tırmanışlarımız oldu. Bu faaliyette bunu başarmanın sevincini yaşıyoruz" dedi.