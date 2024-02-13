Elazığ'ın zirvesinden doğum günü kutladılar
ELAZIĞ - Elazığ'ın Palu ilçesi Güllüce köyünde toplanan 10 dağcı, kentin zirvesi olan Büyükakdağ'a tırmanışı gerçekleştirdi. Zorlu tırmanışın ardından, arkadaşları zirvede bir sürpriz organize ederek doğum günü kutlaması yaptı. Dağcıların, zirveye ulaştıklarında pasta kesip bir arada mutlu anlar ise kameraya yansıdı.
Elazığ'ın Palu ilçesi Güllüce köyünde bulunan Büyükakdağ'da toplanan 10 dağcı, kentin zirvesine tırmanış gerçekleştirdi. Zorlu tırmanışın ardından, arkadaşları tarafından sürpriz bir doğum günü kutlaması düzenlendi. Zirveye ulaştıklarında pasta kesip mutlu anlarını kameraya kaydettiler. Ayrıca, büyük zorluklarla başarıyla zirveye ulaşan dağcılar, tırmanış sırasında ve burada çektikleri görüntülerle, Elazığ'ın doğal güzelliklerinin ve kış sporları için ideal koşullarının tanıtılmasını amaçladıklarını ifade etti. Bu etkinlikle birlikte, dağcılar Elazığ'ın kış sporları için uygun bir destinasyon olduğunu vurgulayarak dağcılık sporunun yanı sıra snowboard, pist kayağı ve dağ kayağı gibi aktiviteler için uygun olduğunu vurgulayarak, bölgenin turizm potansiyeline dikkat çekti.
Ulaştıkları zirvede açıklamalarda bulunan Murat Bahçeci, "Toplam 10 saat, 19 kilometre ve bin 350 metre irtifa kazanımı ile çok zorlu bir faaliyet oldu. Bu değerler ve iki günde yapılması gereken bir faaliyeti biz tek güne sığdırdık. Daha uygun altyapı seçenekleri olmalı. Bu bölge kış turizmi için elverişli ve değerlendirilerek turizme kazandırılmasını beklediğimiz bir yer. Dağcılık sporu içerisinde yükseklik olarak zorluk derecesi olarak yan yana 2 bin 500 metrenin üstünde 4 tane dağımız var. İkinci defadır kış tırmanışı gerçekleşti. Daha zirve yapılmamış dağlarımız var. Kış şartlarında çığ tehlikesi, kaya düşmesi, kayıp düşme gibi ölüm riski çok fazla olan bu sporu yapmaya çalışıyoruz sürekli eğitim ve kondisyonumuzu koruyarak zirveyi zorluyoruz. Uygun rotalar belirleyip hareket ediyoruz. Çok kez bu riskler nedeniyle zirveye 50 metre 100 metre kala döndüğümüz tırmanışlarımız oldu. Bu faaliyette bunu başarmanın sevincini yaşıyoruz" dedi.
Milli Savunma Bakanlığı, personel ve malzeme sevki esnasında yaşanan araç kazası sonucu yaralanan Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel'in yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Erzincan'da çok sayıda işçinin göçük altında kaldığı maden sahasındaki toprak kayması ile ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Özdağ, ''Sabah vardiyasının başında 6 işçi topraktaki çatlağı görüp 'Burada çalışmayız' demiş. Ve alanı terk etmiş. Bu 6 kişi bu şekilde kurtulmuş'' dedi.
Afyonkarahisar-İzmir kara yolu Akören beldesi girişinde ünlü bir restoran zincirinin asma tavanı bilinmeyen bir nedenden dolayı çöktü. Tavan parçalarının altında kalan 11 kişi yaralandı.
Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde meydana gelen toprak kaymasının ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Süleyman Pampal, hayati bir uyarıda bulundu. Altın madenindeki toprağın işlenmesi için zehirli siyanürlü madde ve kimyasal kullanıldığını söyleyen Pampal, ''Üst üste yığılmış bir dağ gibi bir yığın olmuş. Bu mevki Fırat Nehrine de 700-800 metre mesafede, çok yakın. Fırat'a karışması demek bütün yaşamın bitmesi demek. Fırat'a ulaşması acilen önlenmelidir. O vadinin önü kapatılmalıdır.'' dedi.
Tasarımcı, organizatör, sanatçı menajeri, Best Model of Turkey ve Film-San Vakfı Kurucu Başkanı Erkan Özerman 86 yaşında hayatını kaybetti. Özerman'ın vefatı sonrası geçmiş senelerdeki bir röportajında, "Teşvikiye Camii'nde herhangi bir tören yapmayın istemiyorum. Törensiz yolcu edin dedim. Öldükten sonra beni yaksınlar." ifadeleri akıllara geldi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kaymasından AK Parti'nin İBB Başkan adayı ve dönemin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u sorumlu tuttu. Karabat, Murat Kurum'un bakan olduğu 2019 yılında maden kapasitesinin artırılmasının onaylandığını ifade ederek, "O gün Bakanlık koltuğunda oturan Sayın Kurum görevini yapsaydı bugün bu facia yaşanmayacaktı" dedi.
Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kayması felaketinin ardından siyanür ve kimyasal malzemelerin Fırat Nehri'ne sızacağı endişesi oluştu. Konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Toprak kayması sırasında akan malzemenin Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapaklarını kapattırdık." ifadelerine yer verildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin Vali Hamza Aydoğdu'dan bilgi aldı. Erdoğan, toprak altında kalan 9 işçinin bulunması için devam eden arama kurtarma çalışmalarında tüm imkanların seferber edilmesi talimatını verdi.
Son Dakika › Güncel › Elazığ'ın zirvesinden doğum günü kutladılar - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?