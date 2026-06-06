Elazığ-Tunceli Yolu Yeniden Açıldı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde meydana gelen sel nedeniyle kapanan Elazığ- Tunceli kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.
İlçede aniden bastıran sağanak, Karıncaköy mevkisinde sele neden oldu.
Sel sularının yola taşması sonucu Kovancılar-Tunceli kara yolu ulaşıma kapandı. Bölgede seyir halinde bulunan bir araç sürücüsü mahsur kaldı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye, polis, jandarma ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucu araçta mahsur kalan kişi kurtarıldı.
Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla yol tekrar ulaşıma açıldı.
Öte yandan Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, selin yaşandığı bölgeye gelerek Kovancılar Kaymakamı Abdulhamid Uyar'dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
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