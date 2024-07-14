Elazığ Valiliği: Atatürk Anıtı'na saldırıda bulunan kişi gözaltına alındı

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Elazığ Valiliğince, Atatürk Anıtı'na saldırıda bulunan kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, saat 15.20 sıralarında Gazi Caddesi'ndeki eski öğretmenevi önünde bulunan Atatürk Anıtı'na, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen H.K. tarafından saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

H.K'nin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başilatıldığı kaydedildi.