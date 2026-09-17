Elbistan\'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi, yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Elbistan'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi, yakalanan 3 zanlı tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı.
Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Elbistan Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışma yürütüldü.
Çalışma kapsamında elde edilen deliller doğrultusunda ilçe merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 3 şüpheli yakalandı.
Şüpheliler hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan adli işlem başlatıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?