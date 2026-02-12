Elçin Özge Şimşek Çağlayan, Baro Adayı - Son Dakika
Elçin Özge Şimşek Çağlayan, Baro Adayı

12.02.2026 12:04
Ankara Barosu Başkan Adayı Elçin Özge Şimşek Çağlayan, avukatlarla buluşarak seçim stratejilerini paylaştı.

(ANKARA) - Ankara Barosu Başkan Adayı avukat Elçin Özge Şimşek Çağlayan, seçim çalışmaları kapsamında Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi'nde düzenlenen toplantıda avukatlarla buluştu. Çağlayan, "Kimsenin önde, kimsenin arkada olmadığı; omuz omuza söz söylediği bir yola çıkıyoruz" dedi.

Ankara Barosu Başkanlığı için adaylığını açıklayan avukat Elçin Özge Şimşek Çağlayan, seçim kampanyasının yol haritasını belirlemek üzere Erimtan Müzesi'nde meslektaşlarıyla bir araya geldi. Toplantıya çok sayıda avukat katıldı. Buluşmada seçim sürecine ilişkin izlenecek stratejiler, kampanya takvimi ve oluşturulacak çalışma gruplarının planlaması ele alındı.

Konuşmasında Baro yönetimine ilişkin yaklaşımını "yan yana" ifadesiyle özetleyen Şimşek Çağlayan, salondaki kalabalığı "mesleğine sahip çıkan büyük bir ailenin ayak sesleri" olarak nitelendirdi. Şimşek Çağlayan, avukatlık mesleğinin sadece hukuki bir mücadele değil, aynı zamanda bir duruş kültürü olduğunu vurguladı. Kampanya ekibine seslenen Şimşek Çağlayan, "Bu meslek bana yalnızca hukuku değil, yan yana durmanın ne demek olduğunu da öğretti. Büyük hikayelerin tek başına değil; omuz omuza veren, gücünü ortak akıldan alan bir 'biz'le yazılacağına inanıyorum" dedi.

"Biz hazırız. Yan yana, hep birlikte"

Katılımcı bir baro modeli hedeflediklerini ifade eden Şimşek Çağlayan, hiyerarşiden uzak tüm avukatların söz sahibi olacağı bir yönetim anlayışı benimsediklerini kaydetti. Şimşek Çağlayan, "Bir yola çıkıyoruz. Kimsenin önde, kimsenin arkada olmadığı; herkesin omuz omuza, söz söylediği bir yola. Bu salonda hissettiğim o muazzam enerji sadece bir başlangıç. Biz hazırız. Yan yana, hep birlikte" sözleriyle konuşmasını bitirdi.

Toplantı, seçim sürecinde yürütülecek çalışmalara ilişkin değerlendirmelerin ardından sona erdi. Ankara Barosu seçimlerinin ise 2026 yılının Ekim ayında yapılması bekleniyor.

Kaynak: ANKA

