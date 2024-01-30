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Elektrik Kablosu Hırsızı Yakalandı

Adana'da 2 ayrı mahallede elektrik direklerindeki kabloyu keserek çalan Yusuf C., güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek yakalandı. İfadesinde suçlamaları reddeden şüpheli, adliyeye sevk edildi. Hırsızlıklar sonucunda 180 evin interneti kesildi.

Elektrik Kablosu Hırsızı Yakalandı
30.01.2024 - 10:24,  Güncelleme: 10:28
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ADANA'da 2 ayrı mahallede elektrik direklerindeki 85 metre kabloyu keserek çalıp, 180 evi internetsiz bırakan Yusuf C. (39), güvenlik kamerasından tespit edilip yakalandı. İfadesinde suçlamaları reddeden, "Görüntüdeki kişi bana benziyor" diyen Yusuf Ç., adliyeye sevk edildi.

Olay, 17 Ocak'ta saat 03.00 sıralarında, Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyen Yusuf C., müstakil bir evin damına çıkıp, elektrik direğindeki internet kablosunu demir makasıyla keserek yere düşürdü. Tekrar sokağa inen Yusuf C., sarkan kablodan 35 metreyi kesip, sararak çaldı. Şüpheli, hırsızlığın ardından sigara içerek bölgeden ayrıldı. Hırsızlık, bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Mahallelinin ihbarıyla harekete geçen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini belirleyip, yakalanması için çalışma başlattı.

Yusuf C., 26 Ocak gecesi ise Çamlıbel Mahallesi'nde bir sokakta 50 metre kablo daha çaldı. Hırsızlıkların ardından 180 evin internetinin kesildiği belirtildi.

Şüphelinin adresini belirleyen polis, Yusuf C.'yi evine yaptığı baskında gözaltına aldı. Emniyete götürülen Yusuf C., ifadesinde, "Görüntüdeki kişi bana benziyor ancak hırsızlık yapmadım" diyerek kendini savundu. Yusuf C., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA
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