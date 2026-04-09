Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği'nde değişiklik yapmıştır. Değişiklikle, yönetmeliğin 4. maddesinde yer alan 'Yetkilendirilmiş bağımsız firmalar' ibaresi 'TEİAŞ' olarak değiştirilmiş ve 7. maddede yan hizmet performans testlerinin TEİAŞ tarafından gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.

8. maddede, yan hizmet sağlayan tüzel kişilerin tesislerinin ilgili hizmeti sağlama niteliğini TEİAŞ tarafından onaylanan test raporu veya sertifikası ile belgelendirmesi, bu belgeleri TEİAŞ'a sunması ve TEİAŞ'ın kontrolleri sonucu uyumsuzluk tespit edilmesi halinde sertifikaların yenilenmesi zorunluluğu getirilmiştir. Ayrıca, 1/1/2025 sonrası lisans alan üretim tesislerinin sınırlı frekans hassasiyet modu testi yapması gerekmektedir.

Geçici madde eklenerek, 1/9/2026 tarihinden itibaren yan hizmet performans testlerinin TEİAŞ tarafından gerçekleştirileceği, bu tarihe kadar testlerde TEİAŞ gözlemcisi bulunması ve akreditasyon şartı aranmaması belirtilmiştir. Yönetmelik yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.