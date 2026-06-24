Elif Torun Öneren Serbest Bırakıldı

(ANKARA) - Ankara'da dün gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan Devrimci Parti Genel Başkanı Elif Torun Öneren, Emniyet ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Ankara'da NATO Zirvesi öncesinde kent genelinde ilan edilen eylem yasağının ardından dün sabah saatlerinde düzenlenen operasyonlarda 209 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar hakkında 24 saat kısıtlama kararının kaldırılmasının ardından Emniyet ifadeleri başladı. Sağlık sorunları nedeniyle ifadesi öne alınan Devrimci Parti Genel Başkanı Elif Torun Öneren, ifadesinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.
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