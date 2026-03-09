Tekirdağ'da Kadın Ressamların Canlı Performansları Sergiyle Taçlandı

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ'da gerçekleştirilen Emeğin Belleği Resim Çalıştayı'nda, 23 kadın ressamın canlı performanslarıyla ortaya çıkardığı özgün eserlerin yer aldığı Emeğin Belleği Resim Sergisi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ziyarete açıldı. Açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, "Kadının elinin değdiği her yer güzelleşiyor, başkalaşıyor. Kadınların üretimi, emeği ve yaratıcılığı sanatla birleştiğinde ise ortaya çok daha güçlü ve anlamlı eserler çıkıyor" dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Tekirdağ Kent Konseyi ve TEKTUR iş birliğiyle hayata geçirilen Emeğin Belleği Resim Sergisi'nin açılışı, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde gerçekleştirildi. Tekirdağlı 23 kadın ressamın canlı performanslarıyla ortaya çıkardığı eserlerden oluşan serginin küratörlüğünü ise Tuncay Buluz üstlendi.

"Kadınların elinin değdiği her yer güzelleşir"

Kadınların emekleriyle bulundukları her ortama değer kattığını belirten Yüceer, "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde, 23 kadın ressamımızın canlı performanslarıyla ortaya çıkardığı çalışmaların yer aldığı sergimizi açıyoruz. Görüyoruz ki, kadının elinin değdiği her yer güzelleşiyor, başkalaşıyor. Kadınların üretimi, emeği ve yaratıcılığı sanatla birleştiğinde ortaya çok daha güçlü ve anlamlı eserler çıkıyor. Bu nedenle kadın sanatçılarımızın emeklerini görünür kılmak ve onları desteklemek bizim için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı" ifadelerini kullandı.

Kadınların hayatın her alanında özgürce var olmalarının önemine dikkati çeken Yüceer, "Her kadının, doğuştan gelen haklarıyla, insan onuruna yaraşır şekilde hayatın hangi alanında var olmak istiyorlarsa orada var olabilmeleri gerekiyor. Ressam olmak istiyorsa ressam, yazar olmak istiyorsa yazar; milletvekili, belediye başkanı, politikacı, ekonomist, makinist ya da şoför… Biz yöneticilerin ve seçilmişlerin en büyük sorumluluğu da bunu sağlamak" diye konuştu.

"Önceliğimiz, sanatı ve kadın sanatçılarımızın emeğini daha görünür kılmak"

Yüceer, kadın sanatçıların üretimlerinin desteklenmesinin ve görünür kılınmasının büyük önem taşıdığını belirterek, "Birbirinden yetenekli 23 kadın ressamımızı burada ağırlamak bizim için çok değerli. Önceliğimiz, sanatı ve kadın sanatçılarımızın emeğini daha görünür kılmak. Umuyoruz ki sanatçılarımız yalnızca Tekirdağ'da değil, Türkiye'de ve hatta dünyada tanınır hale gelir. Bu da bizim için büyük bir gurur kaynağı olacaktır. Sergimizin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından kadın ressamlara protokol üyeleri tarafından sertifikaları takdim edildi. TEK Kafe Zübeyde Hanım TEK Sanat Galeri'de açılan sergi, 22 Mart 2026 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.