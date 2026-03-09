Emeğin Belleği Sergisi Tekirdağ’da - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Emeğin Belleği Sergisi Tekirdağ’da

09.03.2026 10:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadın ressamların eserlerinin yer aldığı 'Emeğin Belleği' sergisi Tekirdağ'da açıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Tekirdağ Kent Konseyi ve TEKTUR Turizm A.Ş. iş birliğiyle düzenlenen "Emeğin Belleği" resim sergisi Tekirdağ'da açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya görei kadın ressamların eserlerinin yer aldığı serginin küratörlüğünü Tuncay Buluz üstlendi. 23 kadın ressamın canlı performanslarla ortaya koyduğu eserlerden oluşan sergi sanatseverlerin ziyaretine sunuldu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, kadınların emeğinin ve yaratıcılığının yaşamın her alanına değer kattığını söyledi.

Kadınların üretiminin sanatla birleştiğinde güçlü ve anlamlı eserlerin ortaya çıktığını belirten Yüceer, kadın emeğinin görünür kılınmasının önemine dikkati çekti.

Kadınların emekleriyle bulundukları her ortama değer kattığını ifade eden Yüceer, "Her kadının, doğuştan gelen haklarıyla, insan onuruna yaraşır şekilde hayatın hangi alanında var olmak istiyorsa orada var olabilmesi gerekiyor. Ressam olmak istiyorsa ressam, yazar olmak istiyorsa yazar, milletvekili, belediye başkanı, politikacı, ekonomist, makinist ya da şoför. Biz yöneticilerin ve seçilmişlerin en büyük sorumluluğu da bunu sağlamaktır." dedi.

Açılış konuşmalarının ardından kadın ressamlara protokol üyeleri tarafından sertifikaları takdim edildi.

Sergi, TEK Kafe Zübeyde Hanım TEK Sanat Galeri'de 22 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Tekirdağ, Güncel, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emeğin Belleği Sergisi Tekirdağ’da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski sevgilisine gönderdiği paranın dekontunu paylaşıp isyan etti Eski sevgilisine gönderdiği paranın dekontunu paylaşıp isyan etti
ABD basını kaleme aldı: İşte savaş sonrası İran’ı bekleyen olası 6 senaryo ABD basını kaleme aldı: İşte savaş sonrası İran'ı bekleyen olası 6 senaryo
Savaşta gerilim tırmanırken Çin’de kaydedilen görüntü yeniden gündem oldu Savaşta gerilim tırmanırken Çin'de kaydedilen görüntü yeniden gündem oldu
Alev Koç’un sırrı öldükten sonra ortaya çıktı 4 milyon lira kayıp Alev Koç'un sırrı öldükten sonra ortaya çıktı! 4 milyon lira kayıp
APP plakalar sanıldığı gibi masum değil Personel tehlikeyi tek tek anlattı APP plakalar sanıldığı gibi masum değil! Personel tehlikeyi tek tek anlattı
İngiliz üssünü vuran İHA ile ilgili gündem yaratacak detay İngiliz üssünü vuran İHA ile ilgili gündem yaratacak detay

10:08
Bomba gibi iddia Ertan Torunoğulları dün gece hakem odasını basmış
Bomba gibi iddia! Ertan Torunoğulları dün gece hakem odasını basmış
10:05
MSB: KKTC’ye 6 adet F-16 ve hava savunma sistemleri konuşlandırıldı
MSB: KKTC'ye 6 adet F-16 ve hava savunma sistemleri konuşlandırıldı
09:29
Denizli’de 5.1 büyüklüğünde deprem Çevre illerde de hissedildi
Denizli'de 5.1 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi
08:04
İran savaşının 10. gününde kriz İsrail’in hamlesi Trump’ı çıldırttı
İran savaşının 10. gününde kriz! İsrail'in hamlesi Trump'ı çıldırttı
07:42
Savaş piyasaları fena vurdu Petrolde tarihi yükseliş
Savaş piyasaları fena vurdu! Petrolde tarihi yükseliş
07:11
Kim’den tarihi rest: Nükleer düğmesi masamda duruyor
Kim'den tarihi rest: Nükleer düğmesi masamda duruyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 10:14:34. #7.13#
SON DAKİKA: Emeğin Belleği Sergisi Tekirdağ’da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.