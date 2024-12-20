Ankara'da hayatını kaybeden emekli Albay Mustafa Kuş'un cenazesi, memleketi Mersin'in Tarsus ilçesinde toprağa verildi.
Sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Mustafa Kuş (56) için Tarsus Şehir Mezarlığı'nda tören düzenlendi.
Törene, Kuş'un ailesi ve yakınlarıyla Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Tarsus Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Güler ile vatandaşlar katıldı.
Kılınan namazın ardından Kuş'un cenazesi toprağa verildi.
Son Dakika › Güncel › Emekli Albay Mustafa Kuş Tarsus'ta Defnedildi - Son Dakika
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