Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 79 yaşında hayatını kaybeden emekli Deniz Albay Cemil Engin Dikmen'in cenazesi, askeri törenle toprağa verildi.

Evinde rahatsızlanmasının ardından Karamürsel Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Dikmen, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Dikmen'in Türk bayrağına sarılı naaşı, 4 Temmuz Mahallesi'ndeki Mürsel Paşa Camisi'ne getirildi.

İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından top arabasına alınan Dikmen'in naaşı, askeri tören eşliğinde Karamürsel Yeni Mezarlığı'nda defnedildi.

Törende Dikmen'in eşi Selma Dikmen ile ailesi ve yakınları taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine, Donanma Komutanlığı Harekat Başkanı Tuğamiral Çağlar Mert Erk, eski Donanma Komutanı Oramiral Nusret Güner, Karamürsel İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yavuz Yiğit, Karamürsel Devlet Hastanesi Başhekimi Adnan Canveren, Karamürsel Muharip Gaziler Derneği Başkanı Yaşar Göközkut, Kırkpınar başpehlivanlarından Ahmet Taşçı ve vatandaşlar katıldı.