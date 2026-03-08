Emekli İkramiyesi Markette Eridikçe Eriliyor

(ANKARA) - CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Ramazan Bayramı öncesi 4 bin liralık emekli ikramiyesiyle marketten alınabilecek ürünleri hesapladı. Genç, "Bugün 4 bin lira; 1,5 kilo dana eti, 1 kilo tavuk, 30 yumurta, 1 kilo peynir, 1 marul, 1 demet maydanoz ve birkaç temel mutfak ürünüyle neredeyse tükeniyor. Kasada emeklinin cebinde sadece 29 lira kalıyor" dedi.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Ramazan Bayramı öncesi emeklilerin alım gücüne ilişkin yaptığı değerlendirmede, 4 bin liralık bayram ikramiyesiyle bir emeklinin markette ne alabileceğini güncel market fiyatları üzerinden hesapladı.

Genç, yaptığı açıklamada 4 bin liralık ikramiyeyle oluşturulabilecek sepeti anlatarak, "Bir emekli elindeki 4 bin lirayla markete girdiğinde sepete ancak 1,5 kilo dana eti, 1 kilo tavuk eti, 30 adet yumurta, 1 kilo beyaz peynir, 1 kilo yoğurt, yarım kilo kaşar peyniri, yarım kilo tereyağı, 2 litre ayçiçek yağı, 2 kilo toz şeker, 2 kilo pirinç, 1'er kilo kuru fasulye, nohut ve kırmızı mercimek, 4 kilo patates, 2 kilo kuru soğan, 1 kilo domates, yarım kilo salatalık, 250 gram sivri biber, 1 adet marul, 1 demet maydanoz, yarım kilo limon, 1 kilo portakal ve 1 kilo elma koyabiliyor. Bu sepetin toplamı 3 bin 971 lira tutuyor. Yani kasadan geçince emeklinin cebinde sadece 29 lira kalıyor" ifadelerini kullandı.

Bu tablonun bir "bayram alışverişi" değil, en temel ihtiyaçların bile artık sınırlı miktarlarda alınabildiği bir geçim tablosu olduğunu vurgulayan Genç, "Dikkat edin, burada bolluk yok. Burada kuzu eti yok, zeytinyağı yok, kuruyemiş yok, tatlılık bir alışveriş yok. Burada bayram sevinci yok; ancak idare etme çabası var. Emekli kilosunu konuşamıyor, gramı konuşuyor. Sivri biberin kilosu 117 lira 88 kuruş olduğu için sepete ancak 250 gram girebiliyor. Salatalık 126 lira 8 kuruş olduğu için ancak yarım kilo alınabiliyor. Bir tane marul 53 lira 20 kuruş. Maydanozun bir demeti 22 lira 24 kuruş. Dana etinin kilosu 954 lira 55 kuruş. Yani 4 bin liralık ikramiye, daha birkaç temel üründe eriyip gidiyor" dedi.

"Emekli, bayrama gün saymıyor; kasada kalacak son lirayı hesaplıyor"

Genç, hesabın en çarpıcı yanının sepetin içeriğinden çok, dışarıda kalanlar olduğunu belirterek, "Bu hesap bize şunu söylüyor: Emekli artık bayram için alışveriş yapamıyor, sadece eksiğini kapatmaya çalışıyor. 4 bin lira dediğiniz para, bugün markette 1,5 kilo et alınca zaten büyük ölçüde eriyor. Geri kalan parayla alınanlar da öyle zengin bir sofra değil; biraz bakliyat, biraz süt ürünü, birkaç sebze, biraz meyve. Emeklinin bayram ikramiyesi bugün bir torbayı doldurmuyor ama cüzdanını boşaltıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Ramazan Bayramı öncesi emeklinin yaşadığı geçim sıkıntısının mutfakta bütün açıklığıyla görüldüğünü kaydeden Genç, "Bu tablo, emekliye verilen ikramiyenin artık sembolik hale geldiğini gösteriyor. 4 bin lira ile ne rahat bir bayram sofrası kurulabiliyor ne de huzurlu bir mutfak alışverişi yapılabiliyor. Emekli, bayrama gün saymıyor; kasada kalacak son lirayı hesaplıyor" dedi.