Emekli Sandığı Aylıklarının Zam Farkları 26 Temmuz'da Yatırılacak - Son Dakika
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Emekli Sandığı Aylıklarının Zam Farkları 26 Temmuz'da Yatırılacak

Emekli Sandığı Aylıklarının Zam Farkları 26 Temmuz\'da Yatırılacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2024 yılı temmuz dönemi zam farklarının 26 Temmuz'da yatırılacağını duyurdu. Aylıklarını her ay alanlara temmuz ayı olmak üzere 1 aylık maaş farkı tutarında fark ödemesi yapılacak. Aylıklarını 3'er aylıklar halinde alanlara ise fark ödemeleri 1, 2 veya 3 aylık maaş tutarında olacak. Toplam fark ödemesi tutarı ise 11 milyar TL olarak belirlendi.

22.07.2024 13:06
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SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK), Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2024 yılı temmuz dönemi zam farklarının 26 Temmuz'da yatırılacağını açıkladı.

SGK'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "5510 sayılı Kanun'un 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 441 bin 795 kişinin, 1 Temmuz 2024 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 26 Temmuz 2024 tarihinde ödenecektir" denildi.

Aylıklarını her ay alanlara; temmuz ayı olmak üzere 1 aylık maaş farkı tutarında fark ödemesi yapılacağı belirtildi. Aylıklarını 3'er aylıklar halinde almakta olanlardan; 1'inci grupta mayıs-haziran-temmuz döneminde aylık alanlara temmuz ayı olmak üzere 1 aylık maaş farkı tutarında, 2'nci grupta haziran-temmuz-ağustos döneminde aylık alanlara temmuz ve ağustos ayları olmak üzere 2 aylık maaş farkı tutarında, 3'üncü grupta temmuz-ağustos-eylül döneminde aylık alanlara temmuz, ağustos ve eylül ayları olmak üzere 3 aylık maaş farkı ödeneceği aktarıldı. Toplam fark ödemesi tutarının da 11 milyar TL olduğu kaydedildi.

Kaynak: DHA

Sosyal Güvenlik Kurumu, Zam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emekli Sandığı Aylıklarının Zam Farkları 26 Temmuz'da Yatırılacak - Son Dakika

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