Emekli Sandığı Aylıklarının Zam Farkları 26 Temmuz\'da Yatırılacak

Güncel

SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK), Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2024 yılı temmuz dönemi zam farklarının 26 Temmuz'da yatırılacağını açıkladı.

SGK'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "5510 sayılı Kanun'un 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 441 bin 795 kişinin, 1 Temmuz 2024 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 26 Temmuz 2024 tarihinde ödenecektir" denildi.

Aylıklarını her ay alanlara; temmuz ayı olmak üzere 1 aylık maaş farkı tutarında fark ödemesi yapılacağı belirtildi. Aylıklarını 3'er aylıklar halinde almakta olanlardan; 1'inci grupta mayıs-haziran-temmuz döneminde aylık alanlara temmuz ayı olmak üzere 1 aylık maaş farkı tutarında, 2'nci grupta haziran-temmuz-ağustos döneminde aylık alanlara temmuz ve ağustos ayları olmak üzere 2 aylık maaş farkı tutarında, 3'üncü grupta temmuz-ağustos-eylül döneminde aylık alanlara temmuz, ağustos ve eylül ayları olmak üzere 3 aylık maaş farkı ödeneceği aktarıldı. Toplam fark ödemesi tutarının da 11 milyar TL olduğu kaydedildi.