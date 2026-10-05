Emekli tuğamiral Türker Ertürk tahliye edildi, 1 yıl 14 ay 20 gün hapis cezası aldı - Son Dakika
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Emekli tuğamiral Türker Ertürk tahliye edildi, 1 yıl 14 ay 20 gün hapis cezası aldı

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Emekli tuğamiral Türker Ertürk tahliye edildi, 1 yıl 14 ay 20 gün hapis cezası aldı
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Emekli tuğamiral Türker Ertürk, 3 yıl önceki röportajı nedeniyle 17 Ağustos'ta tutuklanmıştı. Bakırköy 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde tehdit ve suç işlemeye tahrik suçlamalarından 1 yıl 14 ay 20 gün hapis cezası alan Ertürk, tutuklu kaldığı süre göz önünde tutularak tahliye edildi.

(İSTANBUL) 3 yıl önce verdiği röportajın bir bölümünün sosyal medyadan paylaşılması üzerine 17 Ağustos'ta tutuklanan emekli tuğamiral Türker Ertürk, Bakırköy 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. 'Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' ve 'suç işlemeye tahrik' suçlamalarından 1 yıl 14 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan Ertürk, tutuklu kaldığı süre göz önünde tutularak tahliye edildi.

2008-2010 yılları arasında Deniz Harp Okulu Komutanlığı yapan ve daha sonra istifa eden emekli tuğamiral Türker Ertürk hakkında, 3 yıl önce verdiği röportajın bir bölümünün sosyal medyadan paylaşılması üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. 'Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' ve 'suç işlemeye tahrik' suçlamalarından başlatılan soruşturma sonucu tutuklanan Ertürk, bugün Bakırköy 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandı.

Duruşmaya SEGBİS ile bağlanan Ertürk ve avukatları suçlamaları reddetti. Savcı ise, suçlamaya konu görüşlerin 20 Mart 2023 tarihli TELE 1 yayınında söylendiğini belirterek, sanığın cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Kararını açıklayan mahkeme önce 2 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Cezayı 1 yıl 14 ay 20 güne indiren mahkeme Türker Ertürk'ün cezaevinde bulunduğu süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi.

Kaynak: ANKA
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