Emekli Tuğgeneral Çokay'a Disiplin Cezası

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MSB kaynakları: (Hudutta adı insan kaçakçılığı olayına karışan Emekli Tuğgeneral Bilal Çokay ile ilgili gelişme) Bilindiği üzere adı daha önce Suriye sınırında insan kaçakçılığı olayına karışan ve Bakanlığımız tarafından emekliliğe sevk edilen, daha sonra tutuklanan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay'ın Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildiğini açıklamıştık. Yüksek Disiplin Kurulu tarafından, Bilal Çokay'a Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayırma cezası verilerek rütbesi geri alındı.