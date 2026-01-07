Nilüfer Belediye Başkanı Özdemir'den Emeklilere "Nilüfer Her Yerde" ile Aktif Katılım Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Nilüfer Belediye Başkanı Özdemir'den Emeklilere "Nilüfer Her Yerde" ile Aktif Katılım Çağrısı

07.01.2026 15:45  Güncelleme: 16:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Kent Konseyi Emekliler Meclisi ile bir araya gelerek emeklilerin sorularını yanıtladı ve 'Nilüfer Her Yerde' uygulaması üzerinden aktif katılım çağrısında bulundu.

(BURSA) - Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer Kent Konseyi Emekliler Meclisi üyeleriyle bir araya geldi. Emeklilerin sorularını yanıtlayan Özdemir, kent yönetiminde ortak aklın önemine dikkat çekerek, "Nilüfer Her Yerde" uygulaması üzerinden aktif katılım çağrısında bulundu.

Özdemir, Kent Konseyi Emekliler Meclisi'nin düzenlediği ilk yardım eğitimine katıldı. Nilüfer Kent Konseyi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Özdemir'in yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Serpil Altun ve Okan Şahin, Nilüfer Kent Konseyi Genel Sekreteri Doç. Dr. Elifhan Köse Çal ile Nilüfer Kent Konseyi Emekliler Meclisi Başkanı Temel Güzelsoy katıldı.

Nurcan Güven tarafından verilen ilk yardım eğitimini takip eden Özdemir, programın ardından emeklilerle sohbet etti. Eğitime gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Özdemir, emeklilerin taleplerini dinleyerek sorularını yanıtladı. Nilüfer'i toplumun her kesiminin fikirlerini alarak, "ortak akıl" ilkesiyle yönettiklerini vurgulayan Özdemir, vatandaşların yönetim süreçlerine dahil olmasının kendileri için öncelik olduğunu belirtti.

Katılımcı demokrasi anlayışını güçlendirmek adına çeşitli projeler geliştirdiklerini aktaran Özdemir, "Vatandaşlarımızın katılımını artırmak için teknolojiyi de etkin kullanıyoruz. Sizlerden ricam, 'Nilüfer Her Yerde' mobil uygulamasını telefonlarınıza indirmeniz ve bu platformu aktif şekilde kullanmanızdır. Bu sayede hem hizmetlerimize daha kolay erişebilir hem de kente dair fikirlerinizi bizlere daha hızlı iletebilirsiniz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Kent Konseyi, Şadi Özdemir, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nilüfer Belediye Başkanı Özdemir'den Emeklilere 'Nilüfer Her Yerde' ile Aktif Katılım Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mayon Yanardağı’nda alarm seviyesi 3’e yükseltildi Mayon Yanardağı'nda alarm seviyesi 3'e yükseltildi
10 yıldır aranıyordu FETÖ’ye büyük darbe 10 yıldır aranıyordu! FETÖ'ye büyük darbe
Son 4 maçının 3’ünü kazanmıştı 1. Lig’de sürpriz istifa Son 4 maçının 3'ünü kazanmıştı! 1. Lig'de sürpriz istifa
Şampiyon motosikletçi Razgatlıoğlu, Zayn Sofuoğlu’na çarptı Şampiyon motosikletçi Razgatlıoğlu, Zayn Sofuoğlu'na çarptı
EFT ve havale ücretlerine zam EFT ve havale ücretlerine zam
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler

16:03
Bahis soruşturmasında yeni dalga Listede iki eski gol kralı da var
Bahis soruşturmasında yeni dalga! Listede iki eski gol kralı da var
15:45
Emekli zammı Halil Ergün’ü isyan ettirdi: Marketten aldığım 5 tane domatese...
Emekli zammı Halil Ergün'ü isyan ettirdi: Marketten aldığım 5 tane domatese...
15:28
Suriye ordusu, Halep’te terör örgütü YPG’ye karşı operasyon başlattı
Suriye ordusu, Halep'te terör örgütü YPG'ye karşı operasyon başlattı
15:28
Sadettin Saran’dan Oğuz Aydın’a: Sola niye vermiyorsun lan
Sadettin Saran'dan Oğuz Aydın'a: Sola niye vermiyorsun lan?
15:01
TFF ülkede deprem etkisi yaratan olaya el attı: Hepsi kapatılacak
TFF ülkede deprem etkisi yaratan olaya el attı: Hepsi kapatılacak
14:45
Görüntü Türkiye’nin yanı başından Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 16:15:29. #.0.4#
SON DAKİKA: Nilüfer Belediye Başkanı Özdemir'den Emeklilere "Nilüfer Her Yerde" ile Aktif Katılım Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.