EMEP Genel Başkanı Aslan Gebze'de fon krizini eleştirip güç birliği çağrısı yaptı - Son Dakika
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EMEP Genel Başkanı Aslan Gebze'de fon krizini eleştirip güç birliği çağrısı yaptı

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EMEP Genel Başkanı Aslan Gebze\'de fon krizini eleştirip güç birliği çağrısı yaptı
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EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, Gebze İlçe Örgütünün 11. Olağan Kongresi'nde 'fon krizi'ni değerlendirdi. Aslan, hırsızın hırsızdan hesap soramayacağını savunarak düzeni değiştirmek için güç birliği çağrısı yaptı.

(KOCAELİ) - EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, "fon krizi"ne ilişkin, "Bunların birbirinden hesap sormasını beklemek mümkün değildir. Hırsız hırsızdan, vurguncu vurguncudan hesap soramaz. Bu düzen çürüdü, tuz koktu. Bu düzeni değiştirmek için güçlerimizi birleştirmekten başka şansımızın olmadığını görmemiz gerekiyor" dedi.

Emek Partisi (EMEP) Gebze İlçe Örgütünün 11. Olağan Kongresi Gebze Kültür Merkezi Kardelen Nikah Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kongreye EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan ve Genel Başkan Yardımcısı Arzu Erkan'ın yanı sıra Yeni Parti, DEM Parti, Sol Parti, TKP temsilcileri; Birleşik Metal-İş Sendikası Gebze 1 ve 2 No'lu şubeleri, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Gebze Temsilciliği, Tüm Emeklilerin Sendikası, Emekliler Dayanışma Sendikası, Eğitim Sen Kocaeli 2 No'lu Şube, Demokratik Alevi Dernekleri, UİD-DER, Kars, Ardahan, Iğdır Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Çamlıçatak Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği temsilcileri ile petro kimya ve metal iş kolundan işçiler, işçi temsilcileri ve çok sayıda partili katıldı.

Konuşmasında "fon krizi"nde adı geçen eski AK Parti'li Fatma Betül Sayan Kaya ve eşine ilişkin Askan, iktidarın yolsuzluk iddiaları karşısındaki tutumunu eleştirdi. Muhalif belediyelere yönelik operasyonlar yapılırken iktidara yakın isimler hakkındaki iddiaların aynı biçimde soruşturulmadığını dile getiren Aslan, şunları söyledi:

"Hani bunlar diyorlardı ya faiz haram ama bakıyoruz ki borsadan kazanılan para helal. Büyük kazançlar elde etmişler, kimisi parasını yurt dışına götürmüş. Cumhurbaşkanı çıkıp 'Biz bunlara müsaade etmeyiz' diyor. Bunların birbirinden hesap sormasını beklemek mümkün değildir. Hırsız hırsızdan, vurguncu vurguncudan hesap soramaz. Bu düzen çürüdü, tuz koktu. Bunu alaşağı etmeden, orasından burasından tamir etmek mümkün değil. Bu düzeni değiştirmek için güçlerimizi birleştirmekten başka şansımızın olmadığını görmemiz gerekiyor."

Aslan, ktidarın dış politikasını ve gündemdeki Mekke Sözleşmesi tartışmalarını da değindi. Sözleşmenin Türkiye'yi Ortadoğu'daki çatışmaların içine daha fazla çekeceğini savunan Aslan, Suudi Arabistan'a teknik destek adı altında asker gönderilmesine yönelik hazırlıkların emekçilerin çocuklarını yeniden bölgesel çatışmaların parçası haline getireceğini söyledi.

Seyit Aslan, "ABD işbirlikçiliğinde öyle bir noktaya geldiler ki henüz sözleşmenin maddeleri Meclise gelmeden Mekke Sözleşmesi'ni övüyorlar. Bu, Türkiye'nin Ortadoğu bataklığına yeniden sürüklenmesidir. Emperyalist barbarlığın taşeronluğunun aracı haline getirilmemize karşı çıkmalıyız" dedi.

Kaynak: ANKA
Seyit AslanFon kriziPartilerPolitikaGüncelGebzeSon Dakika

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