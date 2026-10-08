EMEP\'li Karaca, Okatan\'ın tutuklanmasında 2019\'daki adli imaj iddiasını Gürlek\'e sordu

(ANKARA) - EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, gazeteci ve DİSK Basın-İş Disiplin Kurulu üyesi Derya Okatan Albayrak'ın tutuklanmasına ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek'e "Tutuklanmasına dayanak yapılan dijital materyallerin 2019 yılında güvenlik güçlerinin elinde bulunmuş ve adli imajının alınmış olmasına rağmen, bu materyallerin hangi tarihte ve kim tarafından diske aktarıldığı neden açıklığa kavuşturulmadan tutuklama tedbirine başvurulmuştur" diye sordu.

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, gazeteci ve DİSK Basın-İş Disiplin Kurulu üyesi Derya Okatan Albayrak'ın tutuklanmasına ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Karaca, yaklaşık 20 yıldır gazetecilik yapan Okatan'ın tutuklanmasına, kendisine ait olduğu belirtilen bir harici diskte "devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeler" bulunduğu iddiasının gerekçe gösterildiğini belirterek, söz konusu belgelerin Çorum ve Tokat illerine ilişkin istihbarat kayıtlarını içerdiğini aktardı. Karaca, Okatan'ın sorgusunda, söz konusu belgeleri ilk kez jandarmada gördüğünü, bunların hard diske nasıl ve ne zaman kaydedildiğini bilmediğini ve belgelerle herhangi bir ilgisinin bulunmadığını söylediğini ifade etti.

Okatan ve avukatının beyanlarına göre suçlamaya konu harici diske 2019 yılında başka bir soruşturma kapsamında güvenlik güçleri tarafından el konulduğunu belirten Karaca, diskin adli imajının alındığını ve bilirkişi incelemesi yapıldığını, buna rağmen o tarihte söz konusu belgeler hakkında Okatan'a herhangi bir soru yöneltilmediğini öne sürdü.

"SUÇLAMAYA KONU BELGELER 1990-2004 YILLARINA ARASINDAKİ KAYITLARI İÇERİYOR"

Savunmanın ayrıca, suçlamaya konu belgelerin büyük bölümünün 1990-2004 yılları arasındaki kayıtları içerdiğini, dosyaların son değiştirilme ve erişim tarihlerinin ise 2010 yılını gösterdiğini belirttiğini de aktaran Karaca; bu nedenle 2019'da alınan adli imaj ile bugün incelemeye konu edilen hard diskin karşılaştırılmasının, belgelerin hangi tarihte ve hangi koşullarda diske girdiğinin belirlenmesi bakımından kritik önem taşıdığını vurguladı.

Karaca, önergesinde şu ifadelere yer verdi:

"Derya Okatan'ın tutuklanması; suçlamaya ilişkin teknik ve hukuki çelişkilerin açıklığa kavuşturulması yerine tutuklama tedbirine başvurulması nedeniyle, gazeteciliğin kriminalize edilmesine ve tutuklamanın gazeteciler üzerinde bir baskı aracına dönüşmesine ilişkin tartışmalardan bağımsız değerlendirilemez. Yapılması gereken, gazetecileri özgürlüklerinden mahrum bırakmak değil; suçlamaya dayanak gösterilen dijital materyalin kim tarafından, ne zaman ve hangi koşullarda oluşturulduğunu bütün yönleriyle açığa çıkarmaktır."

Karaca, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e şu soruları yöneltti:

"-Gazeteci Derya Okatan'ın tutuklanmasına dayanak yapılan dijital materyallerin 2019 yılında güvenlik güçlerinin elinde bulunmuş ve adli imajının alınmış olmasına rağmen, bu materyallerin hangi tarihte ve kim tarafından diske aktarıldığı neden açıklığa kavuşturulmadan tutuklama tedbirine başvurulmuştur?

-Suçlamaya konu belgelerin 1990-2004 yıllarına ait olduğu, dosyaların son değiştirilme ve erişim tarihlerinin ise 2010 yılını gösterdiği yönündeki savunma beyanları karşısında, bu belgelerin Derya Okatan tarafından temin edildiğini veya diske kaydedildiğini ortaya koyan somut bir delil bulunmakta mıdır?

-Derya Okatan'ın savcılık ifadesi dahi alınmadan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilmesi, gazeteciler hakkında tutuklamanın bir koruma tedbiri olmaktan çıkarılarak peşinen cezalandırma aracına dönüştürüldüğüne yönelik eleştirileri doğrulamıyor mu?

-Gazetecilerin haber kaynakları, dijital materyalleri ve mesleki faaliyetleri üzerinden soruşturma ve tutuklama tehdidi altında tutulması, basın özgürlüğü ile toplumun haber alma hakkı üzerinde bir baskı oluşturmak değil midir? Bakanlığınızın gazeteciliğin kriminalize edilmesini önlemeye yönelik herhangi bir çalışması bulunmakta mıdır?

-Derya Okatan dosyasında, suçlamanın maddi temelini oluşturan dijital materyaller hakkında bağımsız ve tarafsız bir adli bilişim incelemesi tamamlanmadan tutuklama kararı verilmesinin hukuki gerekçesi nedir? 2019 tarihli adli imaj ile mevcut materyalin karşılaştırılması sağlanacak mıdır?

-Son yıllarda gazeteciler hakkında açılan soruşturmalar, gözaltılar ve tutuklamalar dikkate alındığında, Bakanlığınız, gazetecilerin mesleki faaliyetleri nedeniyle özgürlüklerinden yoksun bırakılmasına son verilmesi için hangi adımları atacaktır?"