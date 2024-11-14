EMEP\'li Karaca: \'Sermaye, çocukların kanını akıtıyor\'

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Haber: Melis Yıldırım

(TBMM) - Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bütçe görüşmelerinde, MESEM'lerdeki öğrenci ölümlerine ilişkin, "Sermaye çocukların kanını akıtıyor, siz de seyrediyorsunuz. Siz sayı açıklamıyorsunuz sayın Bakan ama en az 11 çocuk öldü MESEM'lerde" dedi. Karaca Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e, "Siz sermayenin kayyumu olarak Milli Eğitim Bakanlığı koltuğunu işgal ediyorsunuz sayın Bakan" ifadeleriyle tepki gösterdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), Yükseköğretim Kalite Kurulu ve üniversiteler 2025 yılı bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları görüşülüyor.

Öğrencilerin MESEM'lerde çalışırken hayatlarını kaybetmelerini gündeme getiren EMEP Gaziantep Milletvekili Karaca, şöyle konuştu:

"Ortada eğitim sistemi filan kalmadı, Büsbütün bir sömürü sistemi planı var ortada. Bu planın maskesine de mesleki eğitim adını vermişsiniz. 2025 bütçenizde liseler arasında aslan payı meslek liselerine ayrılmış. Öğrenci sayısı bir milyon olan meslek liselerine 172 milyar lira ayrılırken, 3,5 milyon öğrencisi olan genel liselere 161 milyar ayırmışsınız. 525 bin öğrencisi olan imam hatiplere, 65 milyar.

Her bahaneyle yağmalanan işsizlik fonu bu sefer de eğitim hortumuyla sermayeye akıyor. Sermaye de çocukların kanını akıtıyor, siz de seyrediyorsunuz. Siz sayı açıklamıyorsunuz sayın Bakan ama en az 11 çocuk öldü MESEM'lerde. Siz de patronları yalnızca 2023'te yaklaşık 10 milyar lira fonladınız. Çocukların patronlara ürettiği değer bunun çok çok üstünde. Küçücük çocuklar haftada 5-6 gün günde 10-12 saat iş güvenliğinden yoksun bir şekilde sermayedarların zenginliğine garanti ediliyor.

"Yatakta olması gereken saatte atölyede çalışan, iş cinayeti haberleri gelen çocukları görünce kahroluyoruz"

Biz de mühendis olabilecekken bu patron partisi AKP'nin gelecek planları uğruna berbat ettiği eğitim sisteminde düşünemez hale getirilip sonra da 'Senden bir şey olmaz, sen git MESEM'e de elin ekmek tutsun' diyerek işçileştirdiğimiz çocukları görünce kahroluyoruz. Yatakta olması gereken saatte atölyede çalışan iş cinayeti haberleri gelen çocukları görünce kahroluyoruz. Laboratuvarda bilimsel eğitim görmesi gerekirken keyfekeder değiştirdiğiniz müfredatla eğitim diye sadece din dersi verdiğiniz çocukları görünce kahroluyoruz. Tarlada çalıştığı için okula geç başlayan, taşımalı eğitim sınırlandırıldığı için ailesinden koparılan, 4 artı 4 saçmalığıyla evlendirilmekle yüz yüze bırakılan, eğitimden uzaklaştırılan 2 milyonu aşkın çocuğu görünce de lanet okuyoruz. İşsizliğe mahkum edilip gelecek umudu elinden alınan, okulda açlıktan bayılan, pislikten hasta olan, konteyner okullarda ders görmek zorunda kalan çocukları da görünce kahrediyoruz.

"Tarikatlara 100 milyar harcanırken okulların temizliğine, çocukların yemeğine bütçe yok"

Patronlardan 3 trilyon vergi almaktan vazgeçerken, tarikatlara, cemaatlere 100 milyar harcarken özel okul patronlarına yağdırırken bütçeniz var, okulların temizliğine, çocukların yemeğine yok. Sizin bu Meclis'te yediğiniz öğle yemeğinizin soğanlarını bile meslek lisesi öğrencileri doğruyor ama o çocuklar okullarda aç kalıyor. Çocukları böyle bir cendereye mahkum eden sizden hiç laf esirgeyecek değiliz, siz sermayenin kayyumu olarak Milli Eğitim Bakanlığı koltuğunu işgal ediyorsunuz sayın Bakan."