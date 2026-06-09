EMEP'ten Özel Mülkiyet Tepkisi - Son Dakika
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EMEP'ten Özel Mülkiyet Tepkisi

09.06.2026 10:41
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EMEP, ormanların özel mülkiyete devrini öngören kanun teklifine karşı çıkarak uyarılarda bulundu.

(ANKARA) - EMEP Genel Başkan Yardımcısı Sedat Başkavak, TBMM GEnel Kurulu'nda görüşmeleri süren toprak koruma ve arazi kullanımına ilişkin kanun teklifine tepki göstererek, "Bu teklifin kabul edilmesiyle orman statüsü kesinleşmiş alanların özel mülkiyete devrinin önü açılacak, ormanlara ilişkin anayasal koruma zırhı ise yasa yoluyla delinecektir" dedi.

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkan Yardımcısı Sedat Başkavak, TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri süren "Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Çeltik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ne ilişkin açıklama yaptı.

Başkavak, ormanları karbon ticaretinin bir unsuru haline getirerek metalaştırdığı ve geçmişte orman arazilerinde gerçekleştirilen işgallere yasal güvence sağlamayı amaçladığını belirtti. Teklifin ilk 5 maddesinin TBMM'de kabul edildiği hatırlatan Başkavak, düzenlemenin maden ve enerji şirketlerinin faaliyet alanlarını genişleteceğini aktardı.

"SANAYİ SERMAYESİNİN İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA PLANLANDI"

Teklifin 13. maddesiyle öngörülen "karbon yutak alanları" düzenlemesini eleştiren Başkavak, ormanların doğal yaşamın temel unsurlarından biri olmaktan çıkarılarak karbon ticaretine konu edildiğini ileri sürdü. Başkavak, karbon sertifikası ihtiyacının karşılanması amacıyla oluşturulacak ormanlık alanların sanayi sermayesinin ihtiyaçları doğrultusunda planlandığını belirtti.

Teklifin 14. maddesine de değinen Başkavak, geçmişte devlet ormanı olarak sınırlandırılan ancak özel mülkiyet haline gelen bazı taşınmazların mevcut tapu kayıtlarının geçerli sayılması veya iptal edilen tapuların iade edilmesinin öngörüldüğünü ifade etti.

Başkavak, şöyle devam etti:

"Saray rejimi ormanı koruyup ormancılığı güçlendirmek yerine "mali tasarruf" adı altında devletin tazminat ve gider yükünü azaltmayı amaçladığı görüntüsüyle orman arazilerinde bugüne kadar gerçekleştirilen işgale yasal zemin sunmaktadır. Yeniden 2/B uygulaması yapılabilmesinin önünü açan bu düzenleme 1938'den bu yana yapılan tüm kadastro çalışmalarını değersizleştirmekte, yargı kararlarını işlevsizleştirmekte, yeni orman talanının önünü açmaktadır. Türkiye Ormancılar Derneği, teklifin yasalaşması durumunda 129 bin hektar orman alanının gözden çıkarılacağı uyarısında bulunuyor. 129 bin hektar yaklaşık 180 bin futbol sahası büyüklüğünde."

"ANAYASA'NIN 169. MADDESİNE AYKIRI"

Bu düzenleme Anayasa'nın 'Bütün ormanların gözetimi Devlete aittir. Devlet ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz. Devlet ormanları kanuna göre, Devletçe yönetilir ve işletilir. Bu ormanlar zamanaşımı ile mülk edinilemez ve kamu yararı dışında irtifak hakkına konu olamaz. Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez' hükmünün yer aldığı 169. maddesine açıkça aykırıdır. Bu teklifin kabul edilmesiyle orman statüsü kesinleşmiş alanların özel mülkiyete devrinin önü açılacak, ormanlara ilişkin anayasal koruma zırhı ise yasa yoluyla delinecektir.

Doğal yaşamın en temel bileşeni olan ormanlar halkındır. Orman arazilerini başta enerji ve maden şirketleri olmak üzere sermayenin ihtiyaçlarına göre düzenleyen, ortak kamu alanları üzerindeki işgale yasal güvence sağlayan ve yeni işgallerin önünü açan düzenlemeler derhal geri çekilmelidir."

Kaynak: ANKA

Politika, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

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