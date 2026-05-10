EMEP, Tutuklu Başkanı İçin Annesine Destek Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

EMEP, Tutuklu Başkanı İçin Annesine Destek Ziyareti

10.05.2026 21:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EMEP heyeti, tutuklu sendika başkanının annesini ziyaret ederek destek sundu. Anne, üzüntüsünü dile getirdi.

(ANKARA) - EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan ile EMEP Genel Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Anneler Günü dolayısıyla tutuklu BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen'in annesini ziyaret etti. Türkmen'in annesi Ayşe Türkmen, oğlu yanında olmadığı için üzüntüsünü dile getirdi.

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Aslan ile Genel Başkan Yardımcısı Sevda Karaca, cezaevinde tutuklu olan Mehmet Türkmen'in annesi Ayşe Türkmen'e ziyarette bulundu.

Ziyarette konuşan EMEP Genel Başkanı Aslan, Mehmet Türkmen'in duruşmasının sadece BİRTEK-SEN'i değil tüm işçi ve emekçilerin sendikal hak mücadelesini ilgilendirdiğini söyledi. Aslan, parti heyeti olarak salı günü Gaziantep Adliyesi'nde görülecek duruşmada hazır bulunacaklarını belirtti.

Mehmet Türkmen'in annesi Ayşe Türkmen de oğlunun yokluğunda buruk bir Anneler Günü geçirdiğini dile getirdi.  Ayşe Türkmen, "Bugün Anneler Günü, Mehmet'im yanımda olmadığı için çok üzgünüm. Benim oğlum 12 yaşından beri çalışan, ailesine bakan işçi/emekçi bir çocuktur. İşçilerin yanında durduğu için hücreye atıldı. Bütün sendikacıları, bütün işçileri ve bütün Türkmenleri oğlumun mahkemesinde yanında görmek istiyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel EMEP, Tutuklu Başkanı İçin Annesine Destek Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu: Genel kurul bir kardeşlik meselesi, bayrak ve milli değerler üzerinden tartışma olmaz KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu: Genel kurul bir kardeşlik meselesi, bayrak ve milli değerler üzerinden tartışma olmaz
Düzce’de rafting yapan kadın akıntıya kapılarak hayatını kaybetti Düzce'de rafting yapan kadın akıntıya kapılarak hayatını kaybetti
Doktorları bile şaşırtan vaka Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi Doktorları bile şaşırtan vaka! Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi
Piyasalarda barış umudu: Altın yükseldi, petrol çakıldı Piyasalarda barış umudu: Altın yükseldi, petrol çakıldı
Mersin’de genç adm araçta ölü bulundu Mersin'de genç adm araçta ölü bulundu
Sivas’ta akraba aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı Sivas'ta akraba aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

22:30
1. Lig’e yükselen son takım belli oldu
1. Lig'e yükselen son takım belli oldu
22:03
Görevinden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı
Görevinden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı
21:55
Süper Lig devinden ayrıldı, gittiği takımı 903’te attığı golle şampiyon yaptı
Süper Lig devinden ayrıldı, gittiği takımı 90+3'te attığı golle şampiyon yaptı
21:41
Suriye’nin başkenti Şam’da şiddetli patlama: 5 yaralı
Suriye’nin başkenti Şam'da şiddetli patlama: 5 yaralı
20:36
Ünlü oyuncu Onur Buldu ev sahibi olmak isterken nasıl dolandırıldığını anlattı
Ünlü oyuncu Onur Buldu ev sahibi olmak isterken nasıl dolandırıldığını anlattı
17:59
Trump’tan, İran’ın ABD teklifine verdiği yanıtın ardından ilk açıklama: Hedeflerimizi henüz tamamlamadık
Trump'tan, İran'ın ABD teklifine verdiği yanıtın ardından ilk açıklama: Hedeflerimizi henüz tamamlamadık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 22:32:51. #7.12#
SON DAKİKA: EMEP, Tutuklu Başkanı İçin Annesine Destek Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.