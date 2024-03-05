Emine Erdoğan, COP29 Başkanı Mukhtar Babayev ile görüştü - Son Dakika
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Emine Erdoğan, COP29 Başkanı Mukhtar Babayev ile görüştü

Emine Erdoğan, COP29 Başkanı Mukhtar Babayev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı (COP29) Başkanı Azerbaycan Çevre Bakanı Mukhtar Babayev ile görüştü. Görüşmede, Türkiye ve Azerbaycan arasında çevre konularında ve COP29 Zirvesi bağlamında yakın işbirliği yapılmasından memnuniyet duyulduğu belirtildi. Emine Erdoğan, Azerbaycan'a Türkiye'nin tüm imkan ve tecrübeleri ile destek olacaklarını vurguladı.

05.03.2024 18:10
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı (COP29) Başkanı Azerbaycan Çevre Bakanı Mukhtar Babayev ile görüştü.

Devlet Konukevi'nde gerçekleşen görüşmede Babayev, randevu talebini kabul ettikleri için Emine Erdoğan'a teşekkürlerini sundu.

Türkiye temasları kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile de görüşmeler gerçekleştireceklerini belirten Babayev, birçok alanda olduğu gibi, çevre konularında ve COP29 Zirvesi bağlamında Türkiye ile yakın işbirliği yapılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Türk devletleri ile daha yakın temasta çevre koordinasyonu sağlamak istediklerini aktaran Babayev, Emine Erdoğan'ın BM kapsamında ve küresel düzeyde yürüttüğü çalışmalardaki tecrübelerinden istifade etmek istediklerini kaydetti.

Emine Erdoğan da COP29 Başkanlığı dolayısıyla Babayev'i tebrik edip, başarılar dileyerek, kardeş ülke Azerbaycan'a Türkiye'nin tüm imkan ve tecrübeleri ile destek olacağının altını çizdi.

Görüşmede, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile COP29 Başkanlığı Başmüzakerecisi Dışişleri Bakan Yardımcısı Yalchin Rafiyev de yer aldı.

"Azerbaycan'da düzenleniyor olması memnuniyet verici"

Görüşmenin ardından Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İklim Değişikliği Taraflar Konferansı COP29 Başkanı, Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Mukhtar Babayev ile bir araya geldik. İklim kriziyle ilgili son derece önemli olan uluslararası zirvenin Azerbaycan'da düzenleniyor olması memnuniyet verici. Bu bağlamda işbirliği alanlarımız hakkında görüş alışverişinde bulunduk.

Türkiye olarak, kardeş ülkemiz Azerbaycan'a birçok alanda olduğu gibi COP29 Zirvesi süresince de tüm imkan ve tecrübelerimizle destek olmaktan mutluluk duyacağız. Zirvenin Azerbaycan'a ve tüm dünyaya hayırlar getirmesini temenni ediyorum."

Kaynak: AA

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