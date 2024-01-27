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Emine Erdoğan: Uluslararası Adalet Divanı kararı umut ışığı - Son Dakika
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Emine Erdoğan: Uluslararası Adalet Divanı kararı umut ışığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail aleyhine açılan 'soykırım' davasında verdiği ihtiyati tedbir kararını, barış yolunda bir umut ışığı olarak görüyor. Erdoğan, kararın Filistinli masumları korumasını ve savaş suçlarının cezasız kalmaması için mücadele etmeyi sürdüreceklerini belirtti.

Emine Erdoğan: Uluslararası Adalet Divanı kararı umut ışığı
27.01.2024 - 12:56,
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Uluslararası Adalet Divanında Gazze'deki soykırımı önlemek için alınan ihtiyati tedbir kararını, barış yolunda bir umut ışığı olarak görüyorum." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Uluslararası Adalet Divanının İsrail aleyhine açılan "soykırım" davasında verdiği ihtiyati tedbir kararı ilişkin paylaşımda bulundu.

Erdoğan, paylaşımında "Uluslararası Adalet Divanında Gazze'deki soykırımı önlemek için alınan ihtiyati tedbir kararını, barış yolunda bir umut ışığı olarak görüyorum. Kararın; kadın, çocuk, yaşlı demeden Filistinli masumları acımasızca öldüren İsrail'in saldırılarını bir an önce durdurmasına vesile olmasını yürekten diliyorum. Bu anlamlı gelişme hepimize gösteriyor ki; dünyanın gözü önünde işlenen savaş suçlarının cezasız kalmaması adına hep birlikte mücadele etmekten asla vazgeçmemeliyiz." ifadelerine yer verdi.

Paylaşımında #FilistinİçinTekYürek etiketini kullanan Erdoğan, Türkiye'nin ilk gün olduğu gibi bölgede kalıcı ateşkes tesis edilene kadar Filistin halkının yanında olmayı sürdüreceğini kaydetti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Emine Erdoğan: Uluslararası Adalet Divanı kararı umut ışığı - Son Dakika
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