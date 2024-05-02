Eminönü-Alibeyköy tramvay hattında teknik arıza seferleri etkiliyor - Son Dakika
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Eminönü-Alibeyköy tramvay hattında teknik arıza seferleri etkiliyor

Eminönü-Alibeyköy tramvay hattında teknik arıza seferleri etkiliyor

Eminönü-Alibeyköy tramvay hattında meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle seferler, Eminönü-Fener ve Silahtarağa-Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasında yapılmaktadır. Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, arızanın giderilmesi için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

02.05.2024 09:49
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Eminönü-Alibeyköy tramvay hattındaki teknik bir arıza nedeniyle seferler Eminönü-Fener ve Silahtarağa-Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasında yapılıyor.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Eminönü-Fener ve Silahtarağa-Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Eminönü, Ulaşım, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eminönü-Alibeyköy tramvay hattında teknik arıza seferleri etkiliyor - Son Dakika

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