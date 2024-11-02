Emirates, Çin Uçuşlarını Artırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Emirates, Çin Uçuşlarını Artırıyor

Emirates, Çin seferlerinde %40 artış hedefliyor, A380 uçakları yeniden devrede.

02.11.2024 10:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DUBAİ, 2 Kasım (Xinhua) -- Dubai merkezli Emirates Havayolu şirketi Çin'e yönelik hizmetlerini genişletmeye hazırlandığını ve uçuşlarda yüzde 40 artış hedeflediğini bildirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Gulf News'in Cuma günü Emirates Havayolu'nun ticari işler müdürü Adnan Kazım'a dayandırdığı haberine göre, havayolu artan talebi karşılamak için, daha önce koltuk kapasitesini yaklaşık yüzde 30 oranında azaltabilecek daha küçük Boeing 777 uçaklarına geçişi tersine çevirerek, Çin rotalarında geniş gövdeli yolcu uçağı Airbus A380'i yeniden devreye sokuyor.

Habere göre Kazım, Emirates'in yeni rotalar ekleyerek ya da mevcut rotaların kapasitesini arttırarak uçuş sıklıklarını daha da arttırmak için Çinli yetkililerle koordinasyon halinde olduğunu vurguladı.

Kazım, Çin yolcu trafiğinde devam eden büyüme potansiyeli konusunda iyimser olduğunu da ifade etti.

"Çin pazarının yavaş yavaş geri döndüğünü ve insanların seyahat etmeye başladığını gördüğümüz için oldukça iyimseriz" diyen Kazım, Çin'in Emirates için "önemli" bir pazar olmaya devam ettiğini sözlerine ekledi.

Emirates şu anda Çin'in mega kentleri Shanghai, Beijing ve Guangzhou'ya günlük uçuşlar düzenliyor.

Kaynak: Xinhua

Havacılık, Ekonomi, Ulaşım, Turizm, Güncel, Dubai, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emirates, Çin Uçuşlarını Artırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:43 Ahmet Özer’e desteğe gitmeyen Burcu Köksal’dan zehir zemberek sözler Ahmet Özer'e desteğe gitmeyen Burcu Köksal'dan zehir zemberek sözler
11:36 DEM Partili Temelli’ye açıkça sorduk: Öcalan, Kandil’e söz geçirebilir mi DEM Partili Temelli'ye açıkça sorduk: Öcalan, Kandil'e söz geçirebilir mi?
10:18 Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz
10:16 Şirin Elmas’ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı Şirin Elmas'ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı
09:21 Dizi oyuncusu hırsız çıktı Dizi oyuncusu hırsız çıktı
15:56 İşte Sergio Ramos’un yeni takımı İşte Sergio Ramos'un yeni takımı
15:46 Husumetlisini eğlence mekanında 7 kurşunla öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı Husumetlisini eğlence mekanında 7 kurşunla öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı
15:29 Beşiktaş, gelecek sezon için şimdiden transfer yaptı Beşiktaş, gelecek sezon için şimdiden transfer yaptı
15:28 Suudi Arabistan’da 4 bin yıllık antik kent keşfedildi Suudi Arabistan'da 4 bin yıllık antik kent keşfedildi
15:14 Kıskançlık krizine giren 17 yaşındaki genç, 15 yaşındaki kız arkadaşını 36 bıçak darbesiyle öldürdü Kıskançlık krizine giren 17 yaşındaki genç, 15 yaşındaki kız arkadaşını 36 bıçak darbesiyle öldürdü
15:12 Bu acının tarifi yok Baba, 7 aylık oğlunun tabutunu kucağında taşıdı Bu acının tarifi yok! Baba, 7 aylık oğlunun tabutunu kucağında taşıdı
15:06 Manchester United’ın yeni hocası belli oldu Manchester United'ın yeni hocası belli oldu
15:02 İspanya’daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 205’e yükseldi İspanya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 205'e yükseldi
15:02 Cem Uzan vergi yüzsüzleri listesinde Toplam borcu akıllara durgunluk verdi Cem Uzan vergi yüzsüzleri listesinde! Toplam borcu akıllara durgunluk verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2024 13:15:01. #1.11#
SON DAKİKA: Emirates, Çin Uçuşlarını Artırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.