Emirates, Çin Uçuşlarını Artırıyor

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DUBAİ, 2 Kasım (Xinhua) -- Dubai merkezli Emirates Havayolu şirketi Çin'e yönelik hizmetlerini genişletmeye hazırlandığını ve uçuşlarda yüzde 40 artış hedeflediğini bildirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Gulf News'in Cuma günü Emirates Havayolu'nun ticari işler müdürü Adnan Kazım'a dayandırdığı haberine göre, havayolu artan talebi karşılamak için, daha önce koltuk kapasitesini yaklaşık yüzde 30 oranında azaltabilecek daha küçük Boeing 777 uçaklarına geçişi tersine çevirerek, Çin rotalarında geniş gövdeli yolcu uçağı Airbus A380'i yeniden devreye sokuyor.

Habere göre Kazım, Emirates'in yeni rotalar ekleyerek ya da mevcut rotaların kapasitesini arttırarak uçuş sıklıklarını daha da arttırmak için Çinli yetkililerle koordinasyon halinde olduğunu vurguladı.

Kazım, Çin yolcu trafiğinde devam eden büyüme potansiyeli konusunda iyimser olduğunu da ifade etti.

"Çin pazarının yavaş yavaş geri döndüğünü ve insanların seyahat etmeye başladığını gördüğümüz için oldukça iyimseriz" diyen Kazım, Çin'in Emirates için "önemli" bir pazar olmaya devam ettiğini sözlerine ekledi.

Emirates şu anda Çin'in mega kentleri Shanghai, Beijing ve Guangzhou'ya günlük uçuşlar düzenliyor.