Emirdağ Belediyesi'nden 20 Yıllık Yapım Karşılığı Kiralama İhalesi

Emirdağ Belediyesi, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde Menderes Mahallesi'nde bulunan 570 metrekarelik arsayı, yapım karşılığı kiralama (yap-işlet-devret) usulüyle ihale edecek. İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında kapalı teklif usulüyle yapılacak ve süresi 20 yıl olacak. Bu sürenin 1 yılı yapım, 19 yılı ise kullanma ve işletme aşamasını kapsayacak.

Asgari aylık kira bedeli ilk yıl için 87.000 TL olarak belirlenmiş olup, sonraki yıllarda TÜFE artışı ve ihale artışı uygulanacak. Tahmini bedel 20.878.901 TL olarak açıklandı. İhaleye katılmak isteyenler, geçici teminat olarak 627.000 TL yatırmak ve gerekli belgeleri 28 Nisan 2026 saat 14.30'a kadar Emirdağ Belediyesi'ne teslim etmek zorundadır.

İhaleye katılım için aranan belgeler arasında iletişim bilgi formu, ticaret odası belgesi, imza beyannamesi, geçici teminat makbuzu, banka referans mektubu, iş deneyim belgesi, vergi ve prim borcu olmadığına dair belgeler ile terör örgütleriyle iltisakı olmadığına dair taahhütname bulunmaktadır. İhale dokümanları 5.000 TL karşılığında satın alınabilir ve detaylı bilgi için belediyenin iletişim adreslerine başvurulabilir.