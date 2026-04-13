Başsavcılıktan Marmara Ceza İnfaz Kurumu\'nda cezaevi koşullarının yetersiz olduğu iddialarına net yanıt

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Marmara Ceza İnfaz Kurumları’na yönelik bazı basın-yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Yapılan resmi açıklamada, ceza infaz kurumlarında tüm işlemlerin mevzuata uygun şekilde ve ayrım gözetilmeksizin yürütüldüğü vurgulandı.

İDDİALARA NET YANIT

Başsavcılık, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen bir davada sanıkların beyanlarına dayandırılan; tutuklu ve hükümlülerin tedaviye erişemediği, ilaç bulamadığı, koğuşların aşırı kalabalık olduğu ve insanlık dışı muamele gördükleri yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Açıklamada, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde 13 Nisan 2026 itibarıyla toplam 31 bin 475 tutuklu ve hükümlünün bulunduğu belirtildi.

SAĞLIK HİZMETLERİ DETAYLANDIRILDI

Başsavcılık, adı geçen sanıkların sağlık süreçlerine ilişkin detaylı bilgi paylaştı:

Sanık Y.U.Ş’nin cezaevine girişinden itibaren düzenli muayenelerinin yapıldığı, 6 kez revirde, 2 kez devlet hastanesinde kontrol edildiği ve ilaçlarının eksiksiz teslim edildiği belirtildi.

Sanık N.C.C’nin de benzer şekilde düzenli sağlık kontrollerinden geçtiği, toplam 4 revir ve 2 hastane muayenesinin gerçekleştirildiği, hatta bir hastane sevkine kendi isteğiyle gitmediği ifade edildi.

Açıklamada, tüm tutuklu ve hükümlülerin tedavi süreçlerinin titizlikle takip edildiği ve reçete edilen ilaçların imza karşılığı teslim edildiği vurgulandı.

KOĞUŞLARDA ÖLÜM İDDİASINA AÇIKLAMA

Açıklamada koğuşlarda müdahale edilmediği iddia edilen ölüm olaylarına da açıklık getirildi.

Sanık U.Y'nin kaldığı koğuşta kalan hükümlü R.U'nun 30 Ekim 2025 tarihinde rahatsızlanması üzerine sırasıyla Marmara Ceza İnfaz Kurumu Devlet Hastanesi, Silivri Devlet Hastanesi ve Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldüğü ancak böbrek yetmezliği hastası olan hükümlünün tedaviye cevap vermeyerek vefat ettiği aktarılan açıklamada, U.Y'nin kaldığı koğuşunda barındırılan hükümlü H.Ö'nün de 6 Şubat 2026'da rahatsızlanması üzerine sırasıyla Marmara Ceza İnfaz Kurumu Devlet Hastanesi ve Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne götürüldüğü ancak ancak diyabet hastası olan hükümlünün tedaviye cevap vermeyerek vefat ettiği belirtildi.

“YERDE YATILIYOR” İDDİALARI REDDEDİLDİ

Cezaevlerindeki fiziki koşullara ilişkin iddiaların da gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, Her tutuklu ve hükümlüye ayrı yatak, yastık, çarşaf ve battaniye verildiği, Hiçbir mahkumun yatağını başkasıyla paylaşmadığı ifade edildi.

“İNSANLIK DIŞI MÜDAHALE YOK"

Başsavcılık açıklamasında, ceza infaz kurumlarında gerçekleştirilen tüm işlemlerin mevzuata uygun olduğu vurgulanarak, “insanlık dışı, aşağılayıcı ve onur kırıcı davranışlarda bulunulduğu” yönündeki iddiaların kesin bir dille reddedildiği bildirildi.

Yetkililer, kamuoyunda yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtirken, ceza infaz kurumlarındaki uygulamaların ilgili mevzuat çerçevesinde sürdürüldüğünü ve süreçlerin yakından takip edildiğini kaydetti.