Milli Eğitim Bakanlığı, silahlı saldırının yaşandığı okul için düğmeye bastı

14.04.2026 14:56
Milli Eğitim Bakanlığı, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki bir lisede meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin bakanlık merkez teşkilatından üst düzey bir heyet ve müfettişlerin görevlendirildiğini, söz konusu okulda eğitime 4 gün ara verildiğini bildirdi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir lisede silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda aralarında öğrencilerin de bulunduğu 16 kişi yaralandı. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak saldırganın hayatına son verdiğini duyurdu. Saldırganın daha önce okulun sanal medya hesaplarına tehdit mesajları attığı belirtildi. 

BAKANLIK DÜĞMEYE BASTI 

Olayın yankıları sürerken Milli Eğitim Bakanlığı, silahlı saldırıya ilişkin bakanlık merkez teşkilatından üst düzey bir heyet ve müfettişlerin görevlendirildiğini, söz konusu okulda eğitime 4 gün ara verildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün sabah saatlerinde Siverek Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yaşanan hadisenin toplumun tüm kesimlerini derinden üzdüğü belirtildi. Saldırının ardından devletin ilgili tüm kurumlarının anında müdahale ettiği ve kapsamlı bir tahkikat başlatıldığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi; "Bakanlığımızca iki genel müdür ile bir daire başkanı, sahadaki ekipleri koordine etmek ve denetlemek üzere Şanlıurfa iline ivedilikle hareket etmişlerdir. Şanlıurfa il müfettişlerimizin tahkikat sürecine ilave olarak Bakanlık merkez teşkilatından da bir başmüfettiş ve müfettiş derhal görevlendirilmiştir."

EĞİTİME 4 GÜN ARA VERİLDİ 

Olaydan etkilenen öğrenci, öğretmen ve veliler için psikososyal destek ekiplerinin sahaya indiği ve rehabilitasyon faaliyetlerine başlandığı belirtilen açıklamada, "Adı geçen eğitim kurumumuzda eğitim öğretime 'dört gün' süreyle ara verilmiştir. Çalışmaların titizlik ve kararlılıkla sürdürülmesi adına ilgili birimlerimiz koordinasyon içinde hareket etmektedir." bilgisi paylaşıldı.

BAKANLIK ADLİ SÜRECE MÜDAHİL OLACAK

Konunun tüm yönleriyle hassasiyetle takip edildiği bildirilen açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün de adli sürece müdahil olacağı kaydedildi. Yaralananların sağlık durumlarının yakından izlendiği ifade edilen açıklamada, "Maarif camiamız başta olmak üzere olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun temennilerimizi iletiyor, tedavileri devam eden yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." denildi.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
