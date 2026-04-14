Cengiz Ünder evlilik yolunda ilk adımı attı

Süper Lig devi Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Cengiz Ünder, futbol sahalarının ardından bu kez özel hayatı ile gündeme geldi.
Milli futbolcu Cengiz Ünder, uzun süredir aşk yaşadığı fenomen ve oyuncu kız arkadaşı Bilge Yenigül ile aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlandı.
Son dönemde Beşiktaş formasıyla sergilediği performansla dikkat çeken Ünder'in nişan töreninden gelen ilk kare kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Şıklıklarıyla göz kamaştıran çiftin fotoğraflarına Beşiktaş taraftarlarından binlerce tebrik mesajı yağdı.
Öte yandan genç çiftin düğün tarihi de belli oldu. Oyuncunun yakın çevresinin aktardığı habere göre; Ünder ve Yenigül çiftinin, düğün törenini 2026'nın yaz aylarında, futbol sezonunun sona ermesinin ardından yapacağı ifade edildi.
