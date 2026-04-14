Hizbullah'tan savaşta bir ilk! İsrail'i optik sistemle donatılmış İHA'yla vurdular
Hizbullah'tan savaşta bir ilk! İsrail'i optik sistemle donatılmış İHA'yla vurdular

14.04.2026 05:55
Lübnan'daki Hizbullah, İsrail'in kuzeyine en az 40 insansız hava aracı fırlattı. Saldırıda bazı İHA’ların engellendiği, bazılarının ise hasara yol açtığı belirtildi. Tespiti zor gelişmiş optik sistemle donatılmış bir İHA’nın ise ilk kez kullanıldığı ve Kiryat Şimona’ya düştüğü aktarıldı. Örgütün ayrıca yüksek manevra kabiliyetine sahip yeni nesil FPV ve intihar dronlarını da sahada aktif kullandığı ifade edildi.

Lübnan'daki Hizbullah'ın dün İsrail'in kuzeyine en az 40 insansız hava aracı (İHA) fırlattığı, bunlar arasında tespiti zor olan gelişmiş optik sistemle donatılmış İHA'nın bulunduğu iddia edildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Hizbullah'ın dün gönderdiği en az 40 İHA'dan bir kısmının engellendiği, geri kalanının ise düşerek önemli hasara yol açtığı belirtildi.

TESPİTİ ZOR “GELİŞMİŞ İHA” İDDİASI

İHA'lar içinde tespiti zor olan gelişmiş optik sistemle donatılmış bir İHA'nın bulunduğu ve bunun İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Şimona'ya düştüğü kaydedildi.

Söz konusu İHA'nın gelişmiş bir hava silahı olarak kabul edildiği, siber saldırılara karşı korunaklı olduğu ve tespiti ile engellenmesinin zor olduğu aktarıldı.

İHA'nın binaların içinde manevra yapabildiği, 5 kilogram patlayıcı taşıyabildiği ve onlarca kilometre menzile sahip olduğu öne sürüldü.

FPV DRONLAR SAHADA

İsrail internet sitesi Globes ise Hizbullah'ın son dönemde Lübnan'ın güneyinde İsrail tanklarını ve zırhlı personel taşıyıcılarını hedef almak için FPV tipi İHA kullanmaya başladığını savundu.

Sitenin haberinde, Hizbullah'ın yayınladığı görüntülerin intihar dronlarının havada yüksek hızda manevra yaptığını ve zırhlı araçlara hatta askerlere çarptığını gösterdiği, bunların, gözetleme ve keşif dronlarından farklı olduğu belirtildi.

YENİ NESİL SAVAŞ TEKNOLOJİSİ

Bu tür araçların, pilotun, cihaz üzerindeki kameradan gelen canlı görüntüyü gözlükle izleyerek kontrol ettiği, yüksek manevra kabiliyetine sahip İHA'lar olduğu ifade edildi.

Bu silahın son günlerde, Ukrayna'daki savaştan esinlenilerek yeni bir geliştirme sürecinden geçtiği, intihar dronunun, fiber optik kabloyla doğrudan çalışma noktasına bağlandığı, bu yöntemin, konum veya radyo sinyallerini engelleyerek düşürme girişimlerine karşı tam koruma sağladığı iddia edildi.

Kaynak: AA

