İşte Gülistan Doku'ya sevgilisinin attığı mesajlar: Devlet de bir şey yapamaz
14.04.2026 21:25
Tunceli'de 2020'de kaybolduktan sonra bir daha haber alınamayan Gülistan Doku olayında, sevgilisi Zeinal Abakarov'un attığı mesajlar ortaya çıktı. Abakarov'un mesajlarda, "Valla ben bir şeyden korkmuyorum orada. Seni zorla bir yerde tutuyorlar diye korkuyorum. Gülistan korkma. Böyle bir şey varsa mesaj at. Ben geleceğim isterse öldürsün. Beni ama seni çıkarmaya çalışırım. Devlet de bir şey yapamaz." demesi dikkat çekti.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında cinayet şüphesiyle 7 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonların ardından 13 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltı kararı verilen 13 kişinin arasında dönemin Tunceli Valisi ve halen İçişleri Bakanlığı müfettişliği yapan Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile Doku'nun sevgilisi Zeinal Abakarov'un da bulunduğu öğrenildi.

Gülistan Doku'ya sevgilisinin attığı mesajlar da ortaya çıktı. Abakarov'un şüphe uyandıracak mesajlar attığı görüldü.

İŞTE GÜLİSTAN'A SEVGİLİSİNDEN GELEN MESAJLAR

"Sana diyorum bak kendin gidemiyorsan bana söyle ben geleceğim beraber gideriz. Rus Konsolosluğu’ndan yardım istersen ben de Rus olduğum için hemen bize tutar orada. Ve kimse karışmaz bize.

"GÜLİSTAN KORKMA, GÜVEN BANA"

Sen istersen hemen uçakla gönderirler sonra devlete derler ve seni devlete sen kendin istediğin zamana kadar vermezler. İstersen bana söyle direkt onlarla beraber gelirim. Sana diyorum Gülistan korkma. Ben senin için her şeyi yaparım. Güven bana.

"DEVLET DE BİR ŞEY YAPAMAZ"

Valla ben bir şeyden korkmuyorum orada. Seni zorla bir yerde tutuyorlar diye korkuyorum. Böyle bir şey varsa mesaj at. Ben geleceğim isterse öldürsün. Beni ama seni çıkarmaya çalışırım. Devlet de bir şey yapamaz."

SİM KART AİLEDEN ALINIP, GÜLİSTAN'IN HESAPLARINA GİRİLDİ

Öte yandan soruşturma dosyasında yer alan JASAT tespitleri ve Ulusal Kriminal Büro raporları, yeni detayları ortaya çıkardı. Soruşturmada dikkatler, Gülistan Doku'nun sim kartı üzerine yoğunlaştı. Doku'nun ailesinin yeniden çıkarttığı sim kart valilik tarafından aileden alındı. Ancak sim kart soruşturma makamlarına teslim edilmedi. Doku'nun hesaplarına girilip müdahalelerde bulunulduğu belirlendi.

INSTAGRAM VE WHATSAPP'TAN VERİLER SİLİNDİ

JASAT ve Ulusal Kriminal Büro raporlarına göre, Gülistan kaybolduktan günler sonra Instagram hesabına giriş yapıldı. 17 Ocak gecesi yapıldığı kesin olarak tespit edilen bu girişte, hesapta bulunan bazı veriler silindi, sabaha karşı çıkış yapıldı.

Ayrıca söz konusu girişin IP adresinin, belirli bir şahsın internet kullanım kayıtlarıyla birebir örtüştü. Bu durum, dosyada “tesadüf” ihtimalini ortadan kaldırdı.

Aynı gece sim kart takılarak WhatsApp'a da giriş yapıldığı, buradaki verilerin de silindiğinin değerlendirildiği bilirkişi raporunda yer aldı.

