Karsu'dan düğününde yağmur yağan çifte unutulmayacak sürpriz

29.05.2026 09:37
Ünlü şarkıcı Karsu, yağmur nedeniyle aksayan bir kır düğününde gelin ve damada unutamayacakları bir sürpriz yaptı. Hazırlanıp düğüne giden şarkıcı, sahneye çıkarak davetlilere konser verdi.

Ünlü şarkıcı Karsu, Muğla Akyaka'da yağmur nedeniyle aksayan bir kır düğününde yaptığı sürprizle takdir topladı. Mutlu günlerinde beklenmedik bir aksilik yaşayan gelin ve damada destek olmak isteyen sanatçı, hazırlığını yapıp düğüne giderek sahne aldı.

YAĞMUR NEDENİYLE DÜĞÜN GECİKTİ

Karsu, yaşananları sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla anlattı. Şarkıcı, düğünün açık havada gerçekleştirileceğini ancak yağmur nedeniyle organizasyonun aksadığını söyledi.

Karsu paylaşımında, "Akşam çok güzel bir kır düğünü olacak ama hava bak yandılar. Saat 9'da gidip organizasyonu buldum. Dediler ki; gelin ve damat yağmur bitene kadar bekleyecek" ifadelerini kullandı.

HIZLA HAZIRLANIP SAHNEYE ÇIKTI

Bu duruma kayıtsız kalamayan ünlü şarkıcı, gelin ve damada sürpriz yapma fikrinin aklına geldiğini belirtti. Kısa sürede hazırlandığını anlatan Karsu, her zaman yanında yedek bir konser elbisesi bulunduğunu da esprili bir dille paylaştı.

"Benim de aklıma sürpriz yapma fikri geldi. Makyajımı aceleyle yaptım ve inanmazsınız her zaman yanımda yedek bir konser elbisem vardır. Akorlarımı yazdım. Hadi yallah" diyen sanatçı, ardından düğünde sahne aldı.

DAVETLİLERE KONSER VERDİ

Düğüne giderek sahneye çıkan Karsu, hem gelin ve damada hem de davetlilere unutulmaz anlar yaşattı. Şarkıcının performansı büyük beğeni toplarken, sürpriz anlar davetliler tarafından ilgiyle karşılandı.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
