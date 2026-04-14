Ege Üniversitesi'nde Kavga: 2 Öğrenci Yaralandı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ege Üniversitesi'nde Kavga: 2 Öğrenci Yaralandı

14.04.2026 19:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de Ege Üniversitesi kampüsünde öğrenci grupları arasında çıkan kavgada 2 öğrenci yaralandı.

(İZMİR) - İzmir'de Ege Üniversitesi kampüsünde iki öğrenci grubu arasında çıkan kavgada, 2 öğrenci palayla yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, olay saat 16.45 sıralarında Ege Üniversitesi metro durağı girişinde meydana geldi. İddiaya göre, öğrenci sendikasına ait bildiri dağıtan bir grup öğrenci ile başka bir öğrenci grubu arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada bildiri dağıtan öğrencilerden B.Y. ve Y.A., palayla yaralandı. Kendi imkanları ile Ege Üniversitesi hastanesine giden yaralı iki öğrencinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: ANKA

Ege Üniversitesi, Yerel Haberler, Güvenlik, Kavga, İzmir, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 20:21:23. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.