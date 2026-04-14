Süper Lig devinden şampiyonluk yolunda taraftarlarına büyük jest: Biletler sadece 5 lira

14.04.2026 21:11
Şampiyonluk yarışını sürdüren Trabzonspor, RAMS Başakşehir maçında taraftarlarının tribünleri doldurması ve birlik mesajı vermesi amacıyla bilet fiyatlarını 5 lira olarak belirledi.

Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Sami Karaman, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Papara Park'ta oynanacak RAMS Başakşehir maçında, bilet fiyatlarını "temsili" düzenlediklerini belirtti.

''BÜYÜKLÜĞÜMÜZÜ GÖSTERME ZAMANI''

Başakşehir karşılaşmasında, Trabzonspor'un inancını, birlik ruhunu ve sarsılmaz duruşunu hep birlikte göstereceklerini ifade eden Karaman, açıklamasında "Bu özel karşılaşma öncesinde, taraftarımıza uygulanan yaptırıma karşılık biz de bilet fiyatlarımızı temsili olacak şekilde düzenledik. Amacımız, bu büyük camianın her ferdinin, yediden yetmişe, kadınıyla erkeğiyle Papara Park'ta yerini almasını sağlamaktır. Şimdi Trabzonspor'un büyüklüğünü bir kez daha gösterme zamanıdır." ifadelerini kullandı.

EN UCUZ BİLET 5 LİRA

Bordo-mavili kulüp, Papara Park'taki karşılaşmada bilet fiyatlarını, VIP Platinum - B için 12 bin 500, VIP Platinum-A/C için 10 bin, VIP Gold için 7 bin 500, VIP Silver için 5 bin, batı tribünler için 200, doğu tribünler için 10, Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü için 10, güney-kuzey kale arkası tribünler için ise 5 lira olarak duyurdu. Biletler, bugün saat 21.00'de satışa sunuldu. 

Kaynak: AA

