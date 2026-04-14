Gençlerbirliği'nde Galatasaray maçı öncesi deprem! Eski Cimbomlu kadro dışı bırakıldı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gençlerbirliği'nde Galatasaray maçı öncesi deprem! Eski Cimbomlu kadro dışı bırakıldı

14.04.2026 21:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlerbirliği forması giyen Henry Onyekuru, Galatasaray maçı öncesi teknik direktör Volkan Demirel'in kararı doğrultusunda kadro dışı bırakıldı.

Trendyol Süper Lig’de kritik bir döneme giren ve hafta sonunda Galatasaray ile karşılaşacak olan Gençlerbirliği’nde sürpriz bir gelişme yaşandı.

ONYEKURU KADRO DIŞI KALDI

Gençlerbirliği forması giyen 28 yaşındaki tecrübeli futbolcu Henry Onyekuru, teknik direktör Volkan Demirel’in raporu doğrultusunda kadro dışı bırakıldı. Son olarak Göztepe ve RAMS Başakşehir karşılaşmalarında ilk 11’de forma giyen Nijeryalı oyuncu, sahadaki performansıyla beklentilerin gerisinde kaldı. Teknik heyetin yaptığı değerlendirme sonrası Onyekuru’nun kadro dışı bırakılmasına karar verildi.

TAKIMIN EN PAHALILARINDAN BİRİ

Gençlerbirliği’nin kadrosundaki en maliyetli oyuncular arasında yer alan Onyekuru, bu sezon 19 maçta forma giymesine rağmen gol ya da asist katkısı yapamadı. 

Gençlerbirliği, Henry Onyekuru, Volkan Demirel, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Hakan Kan Hakan Kan:
    Onyekurudan koşu var... 2 1 Yanıtla
  • Ali Arslan Ali Arslan:
    Doğru karar gs den gidenler gs ye karşı namusu şerefi ile oynamıyorlar,birde FB den gidenlere bakın ölümüne oynuyorlar, örneğin Karagümrük mağlubiyetinde başrol kiralık sezon sonu dönecek olan bartug 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 21:51:36. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.