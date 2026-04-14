Gençlerbirliği\'nde Galatasaray maçı öncesi deprem! Eski Cimbomlu kadro dışı bırakıldı

Trendyol Süper Lig’de kritik bir döneme giren ve hafta sonunda Galatasaray ile karşılaşacak olan Gençlerbirliği’nde sürpriz bir gelişme yaşandı.

ONYEKURU KADRO DIŞI KALDI

Gençlerbirliği forması giyen 28 yaşındaki tecrübeli futbolcu Henry Onyekuru, teknik direktör Volkan Demirel’in raporu doğrultusunda kadro dışı bırakıldı. Son olarak Göztepe ve RAMS Başakşehir karşılaşmalarında ilk 11’de forma giyen Nijeryalı oyuncu, sahadaki performansıyla beklentilerin gerisinde kaldı. Teknik heyetin yaptığı değerlendirme sonrası Onyekuru’nun kadro dışı bırakılmasına karar verildi.

TAKIMIN EN PAHALILARINDAN BİRİ

Gençlerbirliği’nin kadrosundaki en maliyetli oyuncular arasında yer alan Onyekuru, bu sezon 19 maçta forma giymesine rağmen gol ya da asist katkısı yapamadı.