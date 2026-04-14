Kahramanmaraş\'ta Cinayet: Eşini Vuran Koca Kayboldu

Kahramanmaraş'ta eşiyle tartışan Mevlüt K., karısı Fatma K.'yi başından tabancayla vurarak öldürüp kaçtı.

TARTIŞTIĞINI EŞİNİ BAŞINDAN VURUP KAÇTI

Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat İlçesi Dönüklü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 36 yaşındaki Mevlüt K., 32 yaşındaki eşi Fatma K. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mevlüt K., tabancayla karısını başından vurup kaçtı.

KURTARILAMADI

Komşularının silah sesini duyması üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Fatma K.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

POLİS HER YERDE ONU ARIYOR

Genç kadının cansız bedeni morga kaldırılırken, jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin kaçan Mevlüt K.'yi yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.