Yeşilçam’ın usta ismi Arif Ertan Güntav hayatını kaybetti - Son Dakika
Yeşilçam’ın usta ismi Arif Ertan Güntav hayatını kaybetti

14.04.2026 15:17
Oyunculuğunun yanı sıra kamera arkasında da uzun yıllar görev alan Yeşilçam’ın emektar isimlerinden Arif Ertan Güntav yaşamını yitirdi. Acı haberi oğlu duyurdu.

Türk sinemasının usta isimlerinden Arif Ertan Güntav’dan üzücü haber geldi. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve kalp pili ile yaşamını sürdürdüğü bilinen Güntav’ın vefatı, sevenlerini yasa boğdu. Acı haber, oğlu tarafından yapılan “Babam Arif Ertan Güntav’ı ne yazık ki kaybettik. Başımız sağ olsun.” paylaşımıyla duyuruldu.

SAĞLIK SORUNLARIYLA MÜCADELE EDİYORDU

Uzun süredir sağlık problemleri yaşayan usta oyuncunun kalp pili ile hayatını sürdürdüğü biliniyordu. Vefat haberi, sanat dünyasında büyük üzüntü yarattı.

FİLM-SAN VAKFI’NDAN AÇIKLAMA

Film-San Vakfı tarafından yapılan açıklamada, “Yeşilçam’ın emektarı oyuncu ve prodüksiyon amiri Arif Ertan Güntav’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Arif Ertan Güntav, bugün ikindi namazına müteakip Üsküdar Çiçekçi Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15:06
14:56
14:23
12:43
12:18
11:09
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 15:22:05.
