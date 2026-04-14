Gülistan Doku soruşturmasında korkunç iddia: Cesedin yeri defalarca değiştirildi - Son Dakika
14.04.2026 15:14
Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin soruşturmanın seyrini değiştiren "Şubat" kod adlı gizli tanık, Doku'nun öldürüldüğünü açıkça beyan etti. Cesedin bulunma endişesiyle birden fazla kez yer değiştirildiğini öne süren gizli tanığın beyanları sonrası, tarif edilen noktada yer altı arama cihazlarıyla yapılan incelemede mezar görünümünde şüpheli bir boşluk tespit edildi.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Gülistan Doku soruşturmasında, cinayet şüphesiyle 7 ilde düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Gülistan Doku’nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, onun eski polis olan üvey babası E.Y., annesi C.Y., U.A., E.E., dönemin Tunceli Valisi ve halen İçişleri Bakanlığı müfettişliği yapan Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel bulunuyor. Soruşturma sürerken çarpıcı detaylar ortaya çıkıyor.

GİZLİ TANIK "ŞUBAT" SORUŞTURMANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Gülistan Doku soruşturmasında en dikkat çekici kırılma, yıllar sonra peş peşe gelen iki gelişmeyle yaşandı. İlki, 2022 yılında ailenin avukatının ofisi önüne bırakılan ve daktilo ile yazıldığı değerlendirilen isimsiz nottu. O notta, Gülistan Doku’nun dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile ilişkisinin bulunduğu kayıtlara geçti. İkinci büyük kırılma ise 2025 yılında “Şubat” kod adıyla ifade veren gizli tanığın beyanları oldu. Bu iki gelişme, kayıp ihbarıyla başlayan soruşturmanın yönünü kökten değiştirdi.

Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel de gözaltına alındı.

"OLAY GÜNÜ KÖPRÜ CİVARINDAN ALINDI"

Kimliğinin gizli tutulmasını isteyen kişi, JASAT’a ulaşıp Gülistan Doku’nun öldürüldüğünü açıkça beyan etti; ardından soruşturma makamlarını dahi şoke eden sarsıcı ayrıntılar paylaştı. Gizli tanık, Gülistan Doku’nun olay günü köprü civarından alındığına ve sonrasına dair oldukça detaylı anlatımlarda bulundu. Gizli tanık, cesede dair bulunma endişesiyle birden fazla kez yer değiştirildiğini belirtti. Beyan üzerine tarif edilen bir noktada yer altı arama cihazlarıyla yapılan incelemede mezar görünümünde şüpheli bir boşluk tespit edildi.

CESEDİN YER DEĞİŞTİRDİĞİ İDDİASINI GÜÇLENDİREN BULGULAR

Savcılık kaynaklarına göre, bu bulgular cesedin yer değiştirdiği iddiasını daha güçlü hale getirdi. Teknik bulgular ile gizli tanığın anlatımları arasındaki örtüşme, dosyada yeni bir evreye geçildiğinin işareti olarak yorumlandı. Belirlenen başkaca mahallerde de yer altı görüntüleme cihazlarıyla arama ve kazı işlemleri gerçekleştirildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuştu. 21 yaşındaki genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, arama başlatmıştı. Aramalardan bir sonuç elde edilememişti.

