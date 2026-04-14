Bir anlık dalgınlığı 100 euroya mal oldu! Her yerde bu adamı arıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bir anlık dalgınlığı 100 euroya mal oldu! Her yerde bu adamı arıyor

Bir anlık dalgınlığı 100 euroya mal oldu! Her yerde bu adamı arıyor
14.04.2026 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir’de bir döviz bürosunda çalışan kadın, iddiaya göre 400 euro bozdurmak isteyen müşteriye dalgınlıkla 500 euro karşılığı TL verdi. Hatasını sonradan fark eden çalışan, 5 bin 160 TL fazla ödediğini belirterek paranın iade edilmesini istedi. Aksi halde zararın maaşından kesileceğini söyleyen çalışan, müşteriye çağrıda bulundu.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Arifiye Mahallesi Köprübaşı caddesi üzerinde bulunan bir döviz bürosuna geçtiğimiz pazar günü gelen bir erkek müşteri, çalışanın iddiasına göre 400 euro bozdurmak istedi. Daha önceki işlemde 500 euro bozduran 33 yaşındaki Lütfiye Topkaya isimli çalışan bir anlık dalgınlık yaşadı. 

Bir anlık dalgınlığı 100 euroya mal oldu! Her yerde bu adamı arıyor

100 EURO FAZLA PARA VERDİ

Müşteriye, ‘500 euro mu bozduracaktınız?' diye soran Topkaya, iddiaya göre karşı taraftan kafa işareti ile onay aldı. Bunun üzerine 400 euro alıp, 500 euro değerinde TL'yi müşteriye veren Topkaya, bir süre sonra hatasının farkına vardı. 5 bin 160 TL fazladan para veren Topkaya, karşısındaki müşterinin de dalgın olduğunu tahmin ettiğini dile getirdi. Fazla para alan müşteriye seslenen çalışan, paranın kendisine teslim edilmesini rica ederken aksi taktirde zararın maaşından kesileceğini dikkat çekti.

Bir anlık dalgınlığı 100 euroya mal oldu! Her yerde bu adamı arıyor

"BU MİKTAR MAAŞIMDAN KESİLECEK, PARAMI GETİRSİN"

Olayı anlatan Lütfiye Topkaya, "Pazar günü öğle saatlerinde bir beyefendi geldi. 400 euro bozdurmak istedi. Ama ben bir önceki işlemim 500 euro olduğu için, para sayma makinesini atıp ‘500 euro mu?' diye sordum. Benim sorduğum soruyu kafası ile onayladı. Ben de bozup parasını verdim. Desteye bir baktı ama herhalde tekrardan saydıracağını düşündüğü için bir şey demedim. Hemen arkasından başka bir müşteri geldiği için, içeride de tektim. Hemen arkasından çıkamadım ve fark edene kadar gitmiş oldu. İletişim bilgisi olmadığı için ulaşamadım sosyal medyadan bu durumu paylaştım. Ben kamera görüntülerini izlediğimde belki farkındaydı veya değildi bir yorum yapmak istemiyorum. Belki onun da dalgın bir anına gelmiştir. Yapılan yanlışı fark ederse çok sevinirim. Burada yapılan yanlış bana mal oluyor çünkü. Benim için büyük bir para. 5 bin 160 TL fazladan para verdim. Ve bu miktar benim maaşımdan kesilecek. Paramı getirsin. Fark etmemiştir muhtemelen, fark etse getireceğini düşünüyorum. Parayı getirirse çok sevinirim" dedi.

Bir anlık dalgınlığı 100 euroya mal oldu! Her yerde bu adamı arıyor

Güncel, Döviz, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bir anlık dalgınlığı 100 euroya mal oldu! Her yerde bu adamı arıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 15:20:40. #.0.5#
SON DAKİKA: Bir anlık dalgınlığı 100 euroya mal oldu! Her yerde bu adamı arıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.