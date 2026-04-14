"Dondurma" diye satılanlara yasak! Bakanlık el attı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

14.04.2026 15:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı, yenilebilir buzlu ürünlerde “dondurma” algısı oluşturan yanıltıcı ifadeleri yasakladı. Yeni düzenlemeyle etiketlerde şeffaflığın artırılması ve tüketicinin doğru bilgilendirilmesi hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketiciyi yanıltan etiketlere karşı harekete geçti. Yenilebilir buzlu ürünlerde “dondurma” algısı oluşturan ifadelerin kullanımını yasakladı.

“İSİMDE NETLİK, SEÇİMDE GÜVEN” VURGUSU

Tarım ve Orman Bakanlığı, dondurulmuş ürünlere yönelik yeni düzenlemeyi kamuoyuyla paylaştı. Bakanlık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “İsimde netlik, seçimde güven” başlığıyla duyurduğu uygulamayla, yenilebilir buzlu ürünlerin etiketlerinde tüketiciyi yanıltan ifadelere son verdi.

BUZLU ÜRÜNLERDE "DONDURMA" İZLENİMİ YARATILMAYACAK

Yeni kurala göre, içeriği dondurma olmayan buzlu ürünlerde “dondurma” izlenimi yaratan hiçbir ifade kullanılmayacak. Böylece tüketicilerin ürünleri doğru şekilde tanıması ve bilinçli tercih yapması hedefleniyor.

AMAÇ: TÜKETİCİYİ KORUMAK VE ŞEFFAFLIĞI ARTIRMAK

Bakanlık, düzenlemeyle şeffaf etiketleme ve doğru bilgilendirmeyi güçlendirmeyi amaçlıyor. Açıklamada, uygulamanın güvenilir gıda politikaları kapsamında hayata geçtiği ve tüketici haklarını korumaya yönelik önemli bir adım olduğu vurgulandı.

Yeni düzenlemeyle birlikte, piyasada sıkça karşılaşılan ve dondurma izlenimi veren ancak farklı içeriklere sahip ürünlerin daha açık şekilde tanımlanması sağlanacak.

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 16:46:16. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.