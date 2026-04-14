"Dondurma" diye satılanlara yasak! Bakanlık el attı

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketiciyi yanıltan etiketlere karşı harekete geçti. Yenilebilir buzlu ürünlerde “dondurma” algısı oluşturan ifadelerin kullanımını yasakladı.

“İSİMDE NETLİK, SEÇİMDE GÜVEN” VURGUSU

Tarım ve Orman Bakanlığı, dondurulmuş ürünlere yönelik yeni düzenlemeyi kamuoyuyla paylaştı. Bakanlık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “İsimde netlik, seçimde güven” başlığıyla duyurduğu uygulamayla, yenilebilir buzlu ürünlerin etiketlerinde tüketiciyi yanıltan ifadelere son verdi.

BUZLU ÜRÜNLERDE "DONDURMA" İZLENİMİ YARATILMAYACAK

Yeni kurala göre, içeriği dondurma olmayan buzlu ürünlerde “dondurma” izlenimi yaratan hiçbir ifade kullanılmayacak. Böylece tüketicilerin ürünleri doğru şekilde tanıması ve bilinçli tercih yapması hedefleniyor.

AMAÇ: TÜKETİCİYİ KORUMAK VE ŞEFFAFLIĞI ARTIRMAK

Bakanlık, düzenlemeyle şeffaf etiketleme ve doğru bilgilendirmeyi güçlendirmeyi amaçlıyor. Açıklamada, uygulamanın güvenilir gıda politikaları kapsamında hayata geçtiği ve tüketici haklarını korumaya yönelik önemli bir adım olduğu vurgulandı.

Yeni düzenlemeyle birlikte, piyasada sıkça karşılaşılan ve dondurma izlenimi veren ancak farklı içeriklere sahip ürünlerin daha açık şekilde tanımlanması sağlanacak.