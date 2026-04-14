Bensu Soral’dan evlilik teklifi itirafı: Diz çökünce dans ediyoruz sandım

Bensu Soral, Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunduğu Empati programına konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan oyuncu, hem evlilik teklifine dair bilinmeyenleri hem de günlük hayatındaki alışkanlıklarını paylaştı.

“DİZ ÇÖKÜNCE DANS EDİYORUZ SANDIM”

Prag’da oldukları sırada yaşanan teklifi anlatan Soral, o gün hasta olduğunu ve soğuk havada zorlandığını belirtti. Tekne gezisi sırasında Hakan Baş’ın bir anda diz çökmesiyle ne olduğunu anlamadığını söyleyen oyuncu, “Dans ediyoruz sandım, ben de karşısında eğildim. Yüzüğü görünce anladım” ifadelerini kullandı.

“EVLİLİK TEKLİFİ ETME DEMİŞTİM”

Soral, daha önce eşine “Bana evlilik teklifi etme” dediğini ve bu kararı birlikte almak istediğini de itiraf etti. Buna rağmen gelen sürprizin kendisi için unutulmaz olduğunu belirtti.

TAKINTILARINI DA ANLATTI

Gündelik hayatta bazı takıntıları olduğunu dile getiren Soral, özellikle düzen ve simetri konusunda hassas olduğunu söyledi. Gittiği bir ortamda eksik ya da dağınık bir şey gördüğünde müdahale ettiğini belirten oyuncu, “Orası benim evimmiş gibi davranıyorum” dedi.