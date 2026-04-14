Gülistan Doku olayıyla ilgili 7 ilde 13 gözaltı kararı

Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan Gülistan Doku ile ilgili, 7 ilde 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında çarpıcı bir gelişme yaşandı. 7 ayrı ilde belirlenen adreslere baskın yapıldı. Aralarında dönemin bazı kamu görevlilerinin yakınlarının da bulunduğu toplam 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.,
Hakkında gözaltı kararı verilen bazı isimler dikkat çekti. Dönemin Tunceli Valisi halen İçişleri Bakanlığı müfettişi olan Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel İstanbul'da, Gülistan'ın sevgilisi Zeinal Abakarov Alanya'da yakalandı.
Gözaltına alınan tüm isimler şu şekilde:
Tunceli Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020 tarihinde kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamamış ve Türkiye'nin en çok konuşulan kayıp vakalarından biri haline gelmişti. Son görüldüğü yer olan Dinar Köprüsü çevresinde ve Uzunçayır Baraj Gölü'nde aylarca süren su altı ve saha arama çalışmalarından hiçbir sonuç alınamazken, soruşturma kapsamında baş şüpheli sıfatıyla adı geçen eski erkek arkadaşı Zaynal Abarakov ve ailesi hakkındaki iddialar adli sürecin merkezinde yer almıştı. Aradan geçen yıllara rağmen dosya "kasten öldürme" şüphesiyle açık tutulsa da, bir gelişme yaşanmamıştı.
