Gülistan Doku olayında kilit ismin üvey babası da gözaltında

Gülistan Doku olayında kilit ismin üvey babası da gözaltında
14.04.2026 00:53
Tunceli’de 2020 yılından bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin soruşturmada yıllar sonra kritik bir gelişme yaşandı. Dosyanın yeniden ele alınmasıyla birlikte, aralarında Gülistan Doku’nun sevgilisi ile onun eski polis olan üvey babasının da bulunduğu 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 7 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla soruşturma derinleştirilirken, olayın cinayet şüphesi kapsamında ele alındığı bildirildi.

Tunceli’de 2020 yılından bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Yıllardır sonuç alınamayan dosyada, 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenirken 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında şu ana kadar 11 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

6 YILLIK DOSYADA YENİ ADIM 

5 Ocak 2020’de kaybolan Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada, uzun süredir beklenen kritik gelişme yaşandı. Cumhuriyet savcılıklarının talimatıyla belirlenen adreslere baskın düzenlenirken, soruşturmanın kapsamının genişletildiği öğrenildi.

7 İLDE EŞZAMANLI OPERASYON 

Tunceli merkezli yürütülen soruşturma kapsamında 7 farklı ilde operasyon gerçekleştirildi. Hakkında gözaltı kararı verilen 13 şüpheliden 11’i yakalanarak gözaltına alındı.

DİKKAT ÇEKEN İSİMLER 

Gözaltı kararı verilenler arasında, Gülistan Doku’nun sevgilisi olduğu belirtilen Zeinal Abakarov ile onun eski polis olan üvey babası Engin Yücer de yer aldı. Ayrıca dönemin bazı kamu görevlilerinin yakınlarının da soruşturma kapsamında olması dikkat çekti.

Zeinal Abakarov Gülistan'ı en son gören kişi olarak biliniyor. Abakarov'un üvey babası da o dönem Tunceli'de görev yapmıştı.  

Gözaltına alınan 11 kişinin isimleri şöyle:  

1-Zeinal Abakarov:  (Gülistan’ın sevgilisi)

2-Engin Yücer: (Zeinal’ın eski polis olan üvey babası)

3-Cemile Yücer: (Zeinal’ın annesi)

4-Uğurcan Açıkgöz : (Mustafa Türkay Sonel'in o dönem ve halen yakın arkadaşı kamera kaydında yer alan şahıs)

5-Erdoğan Elaldı:  (O dönem Tunceli İl Özel İdarede çalışan kişi)

6- Mustafa Türkay Sonel (Dönemin Tunceli Valisi halen İçişleri Bakanlığı müfettişi olan Tuncay Sonel’in oğlu)

7. Gökhan Ertok : (İhraç olan eski polis memuru, Vali ve korumasıyla bu süreçte irtibatı olan şahıs)

8. Savaş Gültürk : (Munzur Üniversitesinde kameralardan sorumlu görevli)

9. Süleyman Önal : (Munzur Üniversitesinde kameralardan sorumlu görevli)

10. Celal Altaş  

11. Nurşen Arıkan 

ARAMA ÇALIŞMALARI AĞUSTOS 2020'DE SONLANDIRILDI

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi iken kaybolan Gülistan’ın son olarak Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Dinar Köprüsü yakınlarında görüldüğü ihbarı yapılmış ancak arama çalışmaları sonuçsuz kalmıştı. Arama faaliyetleri 2020 yılının 18 Ağustos günü sonlandırılmıştı.

Gülistan Doku, Operasyon, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika Operasyon Gülistan Doku olayında kilit ismin üvey babası da gözaltında - Son Dakika

11 yaşındaki çocuğa 1 yıl boyunca dehşeti yaşatan şüpheli için tepki çeken karar 11 yaşındaki çocuğa 1 yıl boyunca dehşeti yaşatan şüpheli için tepki çeken karar
MOSSAD Başkanı değişti Netanyahu’ya yakın ismi göreve geliyor MOSSAD Başkanı değişti! Netanyahu’ya yakın ismi göreve geliyor
İnfial yaratan İsrail iddiası Cumhurbaşkanlığından açıklama var İnfial yaratan İsrail iddiası! Cumhurbaşkanlığından açıklama var
ABD’ye abluka resti İran, Beyaz Saray’ın çevresindeki istasyonları paylaştı ABD'ye abluka resti! İran, Beyaz Saray'ın çevresindeki istasyonları paylaştı
Küba’dan ABD’ye tarihi rest: İşgal halinde kendimizi savunuruz, gerekirse ölürüz Küba'dan ABD'ye tarihi rest: İşgal halinde kendimizi savunuruz, gerekirse ölürüz
ABD ordusundan operasyon Çok sayıda ölü var ABD ordusundan operasyon! Çok sayıda ölü var
50 yıllık pizza devi iflas etti Tüm şubeler kapatıldı 50 yıllık pizza devi iflas etti! Tüm şubeler kapatıldı
WhatsApp’a rakip geliyor XChat’in resmi çıkış tarihi duyuruldu WhatsApp'a rakip geliyor! XChat'in resmi çıkış tarihi duyuruldu
Trump’ın abluka kararı petrol fiyatlarını uçurdu Trump'ın abluka kararı petrol fiyatlarını uçurdu
Trump’ın hedefinde bu kez Papa 14. Leo var: Onu hiç sevmem Trump'ın hedefinde bu kez Papa 14. Leo var: Onu hiç sevmem
Çağrı Bey Sondaj Gemisi, Somali CURAD-1 kuyusuna doğru yola çıktı Çağrı Bey Sondaj Gemisi, Somali CURAD-1 kuyusuna doğru yola çıktı
Kent meydanında panik anları Protesto sırasında boğuluyordu Kent meydanında panik anları! Protesto sırasında boğuluyordu

00:44
Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Soney’in oğlu da gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Soney'in oğlu da gözaltına alındı
00:32
Gülistan Doku olayıyla ilgili 7 ilde 13 gözaltı kararı
Gülistan Doku olayıyla ilgili 7 ilde 13 gözaltı kararı
00:07
Gürsel Tekin: Kılıçdaroğlu tokalaşma haberini görünce şaşırdı
Gürsel Tekin: Kılıçdaroğlu tokalaşma haberini görünce şaşırdı
23:09
ABD ve İran yeniden masaya oturabilir Türkiye detayı çarpıcı
ABD ve İran yeniden masaya oturabilir! Türkiye detayı çarpıcı
23:01
Suudi Arabistan’da çöller dolu yağışıyla beyaza büründü
Suudi Arabistan'da çöller dolu yağışıyla beyaza büründü
22:26
Gaziantep FK teknik direktörü Burak Yılmaz istifa etti
Gaziantep FK teknik direktörü Burak Yılmaz istifa etti
21:58
Evlenmek için Aksaray’a geldi, vazgeçip dönmek isteyince ortalık karıştı: 2 yaralı, 8 gözaltı
Evlenmek için Aksaray'a geldi, vazgeçip dönmek isteyince ortalık karıştı: 2 yaralı, 8 gözaltı
21:09
Ablukanın başlamasıyla iki tanker Hürmüz Boğazı’ndan geri döndü
Ablukanın başlamasıyla iki tanker Hürmüz Boğazı'ndan geri döndü
20:55
8 ilde “Bayğaralar“ suç örgütüne yönelik operasyonda 287 şüpheli yakalandı
8 ilde "Bayğaralar" suç örgütüne yönelik operasyonda 287 şüpheli yakalandı
20:28
Macaristan’da iktidar değişimi sonrası ilk mesajlar ABD ve Rusya’ya
Macaristan’da iktidar değişimi sonrası ilk mesajlar ABD ve Rusya'ya
20:16
Dev boynuzları engel olmadı: Dağ keçisi dar mağaraya böyle girdi
Dev boynuzları engel olmadı: Dağ keçisi dar mağaraya böyle girdi
20:03
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama Aralarında eski hakem Elif Karaarslan da var
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama! Aralarında eski hakem Elif Karaarslan da var
SON DAKİKA: Gülistan Doku olayında kilit ismin üvey babası da gözaltında - Son Dakika
