Gülistan Doku olayında kilit ismin üvey babası da gözaltında

Tunceli’de 2020 yılından bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Yıllardır sonuç alınamayan dosyada, 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenirken 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında şu ana kadar 11 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

6 YILLIK DOSYADA YENİ ADIM

5 Ocak 2020’de kaybolan Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada, uzun süredir beklenen kritik gelişme yaşandı. Cumhuriyet savcılıklarının talimatıyla belirlenen adreslere baskın düzenlenirken, soruşturmanın kapsamının genişletildiği öğrenildi.

7 İLDE EŞZAMANLI OPERASYON

Tunceli merkezli yürütülen soruşturma kapsamında 7 farklı ilde operasyon gerçekleştirildi. Hakkında gözaltı kararı verilen 13 şüpheliden 11’i yakalanarak gözaltına alındı.

DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

Gözaltı kararı verilenler arasında, Gülistan Doku’nun sevgilisi olduğu belirtilen Zeinal Abakarov ile onun eski polis olan üvey babası Engin Yücer de yer aldı. Ayrıca dönemin bazı kamu görevlilerinin yakınlarının da soruşturma kapsamında olması dikkat çekti.

Zeinal Abakarov Gülistan'ı en son gören kişi olarak biliniyor. Abakarov'un üvey babası da o dönem Tunceli'de görev yapmıştı.

Gözaltına alınan 11 kişinin isimleri şöyle:

1-Zeinal Abakarov: (Gülistan’ın sevgilisi)

2-Engin Yücer: (Zeinal’ın eski polis olan üvey babası)

3-Cemile Yücer: (Zeinal’ın annesi)

4-Uğurcan Açıkgöz : (Mustafa Türkay Sonel'in o dönem ve halen yakın arkadaşı kamera kaydında yer alan şahıs)

5-Erdoğan Elaldı: (O dönem Tunceli İl Özel İdarede çalışan kişi)

6- Mustafa Türkay Sonel (Dönemin Tunceli Valisi halen İçişleri Bakanlığı müfettişi olan Tuncay Sonel’in oğlu)

7. Gökhan Ertok : (İhraç olan eski polis memuru, Vali ve korumasıyla bu süreçte irtibatı olan şahıs)

8. Savaş Gültürk : (Munzur Üniversitesinde kameralardan sorumlu görevli)

9. Süleyman Önal : (Munzur Üniversitesinde kameralardan sorumlu görevli)

10. Celal Altaş

11. Nurşen Arıkan

ARAMA ÇALIŞMALARI AĞUSTOS 2020'DE SONLANDIRILDI

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi iken kaybolan Gülistan’ın son olarak Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Dinar Köprüsü yakınlarında görüldüğü ihbarı yapılmış ancak arama çalışmaları sonuçsuz kalmıştı. Arama faaliyetleri 2020 yılının 18 Ağustos günü sonlandırılmıştı.