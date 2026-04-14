Ziynet Sali, Yaşamdan İzler programında yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. CNBC-e ekranlarında yayınlanan programa konuk olan şarkıcı, beslenme düzeni ve sağlık durumuna dair samimi itiraflarda bulundu.
Sali, sağlıklı yaşam algısının aksine abur cubur tüketmeyi sevdiğini belirterek, düzenli ana öğün alışkanlığı olmadığını söyledi. Sabah kahvaltısı yapmadığını ve gün içinde sık sık kahve tükettiğini dile getirdi.
Yoğun temposunun bedenine yansıdığını ifade eden şarkıcı, “Vücudum aslında her yerden bana ‘yavaşla’ sinyali veriyor” sözleriyle dikkat çekti. Buna rağmen duramadığını belirten Sali, yavaşladığında bir şeyleri kaçıracakmış gibi hissettiğini söyledi.
Ocak ayından bu yana hastalıklarla mücadele ettiğini açıklayan Sali, migreninin tetiklendiğini ve vücudunun artık bu tempoya tepki verdiğini dile getirdi. Açıklamaları kısa sürede gündem olurken, hayranlarından destek mesajları geldi.
Son Dakika › Ziynet Sali › Ziynet Sali’den içten itiraf! Sağlık sorunlarını anlattı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?