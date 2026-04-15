Altın fiyatlarında 4 hafta sonra bir ilk

15.04.2026 10:20
Küresel piyasalarda hafta ortasına girilirken altın fiyatları yukarı yönlü seyrini sürdürdü; ons altın son 4 haftanın en yüksek seviyesini test ederken gram altında da yüzde 2’yi aşan prim dikkat çekti.

Küresel piyasalarda hafta ortası işlemler başlarken altın fiyatlarında dikkat çeken hareketlilik yaşanıyor. Geçen haftayı 4.749 dolardan kapatan ons altın, haftanın ilk iki gününde yükseliş trendine girdi. Dün yüzde 2,14 değer kazanarak 4.841 dolardan kapanış yapan ons fiyatı, bugünkü ilk işlemlerde 4.871 doları test etti. Böylece ons altında 18 Mart sonrası dönemin en yüksek seviyesi görüldü. TSİ 06.05 itibarıyla fiyatlar 4.820 dolar seviyesine yakın seyrini sürdürüyor.

GRAM ALTINDA YÜZDE 2’Yİ AŞAN ARTIŞ

Ons altındaki yükseliş iç piyasaya da yansıdı. 15 Nisan 2026 itibarıyla gram altın 6.935 TL seviyesinden güne başladı. Geçen haftayı 6.808 TL’den kapatan gram altında yüzde 2’nin üzerinde artış kaydedildi. Kapalıçarşı’da ise sabah saatlerinde fiziki gram altın 6.965 TL, çeyrek altın ise 11.430 TL’den satılıyor.

DOLAR GERİLEDİ, PİYASA İŞTAHI ARTTI

Altın fiyatlarını etkileyen gelişmeler arasında ABD ile İran arasında Pakistan’da ikinci kez başlayacak müzakereler öne çıkıyor. Bu gelişme piyasalarda risk iştahını artırırken petrol fiyatları 95 doların altını test etti. Öte yandan dolar endeksi son 1,5 ayın en düşük seviyelerine gerileyerek 98,1’e indi ve savaş öncesi seviyelere dönüş sinyali verdi. ABD 2 yıllık tahvil getirileri ise yüzde 3,75 civarında dengeli görünümünü koruyor.

MERKEZ BANKALARINDA DAHA ILIMLI BEKLENTİ

Söz konusu gelişmeler, piyasalarda enflasyonist baskıların hafifleyebileceği beklentisini güçlendirdi. Bu durum, “şahin merkez bankaları” endişesinin yerini daha ılımlı bir görünümün almasına neden oldu. Altın fiyatları da özellikle zayıflayan dolardan destek bularak haftanın ilk günlerinde yükselişini hızlandırdı. Bugünkü işlemlerde ise daha yatay bir seyir öne çıkıyor.

TEKNİK SEVİYELER KRİTİK ÖNEMDE

Analistler, ons altında 100 günlük ortalamanın 4.765 dolar seviyesinde bulunduğunu ve son yükselişle bu seviyenin aşıldığını belirtiyor. Pozitif görünümün devamı için bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması gerektiği vurgulanıyor. Orta vadede ise 50 günlük ortalamanın bulunduğu 4.977 dolar seviyesinin hedeflenebileceği ifade ediliyor. Buna karşılık 4.765 dolar desteğinin altına inilmesi halinde satış baskısının artabileceği uyarısı yapılıyor.

KALICI YÜKSELİŞ İÇİN JEOPOLİTİK RİSKLER BELİRLEYİCİ

Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen, altında kalıcı yükseliş için Orta Doğu’daki çatışmaların sona ermesi gerektiğini ifade etti. Analistler de bölgedeki gelişmeler ile petrol fiyatlarının seyrinin altın piyasası açısından belirleyici olmaya devam ettiğini vurguluyor.

Herkes ekran başına Şampiyonlar Ligi’nde bu gece ortalık alev alacak Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi’nde bu gece ortalık alev alacak
Ebru Şallı’dan şaşırtan itiraf: Bavulla ekmek getiriyorum Ebru Şallı'dan şaşırtan itiraf: Bavulla ekmek getiriyorum
Başarısızlıklar art arda geldi JD Vance için herkes aynı yorumu yapıyor Başarısızlıklar art arda geldi! JD Vance için herkes aynı yorumu yapıyor
Köye baskın yapan aç kurtlar sert kayaya çarptı Köye baskın yapan aç kurtlar sert kayaya çarptı
Nereden nereye Bir zamanlar kalecilerin kabusuydu şimdi topa vuramıyor Nereden nereye! Bir zamanlar kalecilerin kabusuydu şimdi topa vuramıyor
Diş kliniğinde 25 milyonluk vurgun iddiası Kameraya yansıyan görüntü bomba Diş kliniğinde 25 milyonluk vurgun iddiası! Kameraya yansıyan görüntü bomba
Ablası adliyenin önünde haykırdı: Gülistan’ın katili valinin oğludur Ablası adliyenin önünde haykırdı: Gülistan'ın katili valinin oğludur
Madonna’dan gizemli adım Hayranları alarma geçti Madonna’dan gizemli adım! Hayranları alarma geçti
CHP’li Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, AK Parti’ye geçiyor iddiası CHP'li Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, AK Parti'ye geçiyor iddiası
Ziynet Sali’den içten itiraf Sağlık sorunlarını anlattı Ziynet Sali’den içten itiraf! Sağlık sorunlarını anlattı
Tarihi geri vites Generalin küstah Türkiye talepleri sonrası ilk adım Tarihi geri vites! Generalin küstah Türkiye talepleri sonrası ilk adım

11:01
Gülistan Doku’nun kaybolmadan önce sevgilisiyle yazışmaları ortaya çıktı
Gülistan Doku'nun kaybolmadan önce sevgilisiyle yazışmaları ortaya çıktı
10:45
Dünyayı tedirgin eden uyarı: Kuzey Kore’nin nükleer silah üretme kapasitesinde çok ciddi bir artış var
Dünyayı tedirgin eden uyarı: Kuzey Kore’nin nükleer silah üretme kapasitesinde çok ciddi bir artış var
10:27
Hurda araçlara ÖTV muafiyeti teklifinde karar verildi
Hurda araçlara ÖTV muafiyeti teklifinde karar verildi
10:25
Antalya’da sıcak havayı gören Rus turistler plajlara akın etti
Antalya'da sıcak havayı gören Rus turistler plajlara akın etti
10:05
Taksim’de sahte ayakkabı baskını Görüntüleri 100 bin takipçili hesabından yayınladı
Taksim’de sahte ayakkabı baskını! Görüntüleri 100 bin takipçili hesabından yayınladı
09:13
Fadıl Akgündüz annesinin cenazesinde rahat durmadı Komutana söylediklerine bakın
Fadıl Akgündüz annesinin cenazesinde rahat durmadı! Komutana söylediklerine bakın
09:10
Hasan Can Kaya nişan iddialarına açıklık getirdi
Hasan Can Kaya nişan iddialarına açıklık getirdi
08:40
Siyaset kulisleri alev alev 4 belediye başkanı daha AK Parti’ye katılıyor
Siyaset kulisleri alev alev! 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılıyor
08:25
Günlük 12 ton üretim yapan Türk gıda devi resmen iflas etti
Günlük 12 ton üretim yapan Türk gıda devi resmen iflas etti
08:12
Trump: Önümüzdeki iki gün boyunca inanılmaz olaylara tanık olacaksınız
Trump: Önümüzdeki iki gün boyunca inanılmaz olaylara tanık olacaksınız
08:10
Savaşta bir ilk İran saldırılarını yönlendirmek için Çin yapımı casus uydu kullandı
Savaşta bir ilk! İran saldırılarını yönlendirmek için Çin yapımı casus uydu kullandı
